Giampaolo di Cocco al “Festival of Nature” Berlino 2019 e ABACO SPACE Contemporary Art

abbastanza per accogliere ad esporre e ad esibirsi persone interessanti, per farli confrontare con gli spazi della ex fattoria, grandi e affascinanti ma anche molto difficili da interpretare proprio perché ricchi di personalità. La proprietà comprende quattro edifici edificati in mattoni rossi faccia-vista posti attorno ad una grande corte, ovvero: la casa d’abitazione, il grande ex granaio su quattro piani, la galleria, uno spazio unico di 140 mq. e un edificio dove ho sistemato il deposito dei miei lavori bidimensionali. Dietro l’ex granaio, oggi spazio espositivo, si apre il terreno “selvatico” concluso da un boschetto con torrentello. Luca fu il primo artista visivo che ha lavorato ad Abaco Space (2012), ne sono seguiti molti altri, Edoardo Malagigi, Virginia Panichi, Sherry Mills, Ugo Dossi eccetera, come si può vedere consultando www.abacospace.com.

Abaco Space pone una certa attenzione anche verso la musica sperimentale, vi si sono esibiti infatti Andrè Wlodarsky, Andrea Belfi, Martin Lau eccetera. (…) Ad Abaco Space va bene tutto ciò che “funziona”, che dà cioè curiosità ed emozione; tutte le forme, tutte le tecniche, tutti gli stili sono ben accolti purché più o meno efficaci. Lavoriamo infatti in uno spirito di accoglienza, non di esclusione. E mi preme precisare che

Abaco Space non è una galleria; anche se esiste la possibilità che qualche artista riesca a vendere, io non faccio nessuna pubblicità a tal fine e non percepisco comunque nessuna percentuale. Insomma, ho trovato un luogo che mi soddisfa, o meglio, me lo sono fatto. Ed ho raggiunto oltre all’obiettivo di sfuggire alla “trappola delle esclusioni” dei luoghi espositivi fiorentini, anche quello di portare un po’ di cultura italiana e fiorentina in Germania. Non che questo ci salvi dall’essere terra di conquista per le produzioni culturali d’oltralpe, ma insomma un luogo in più per dire la nostra ora l’abbiamo. – (aprile 2017)