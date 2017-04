Come illuminare il giardino

Le calde serate estive portano con sé il desiderio di trascorrere attimi di relax nel proprio angolo di verde. È importante quindi predisporre al meglio l’illuminazione del giardino per poter concludere con un’atmosfera magica le proprie giornate. Il rispetto della natura è una prerogativa di Bricocenter che fornisce anche le soluzioni green più adatte per trasformare i punti luce del giardino in dettagli di design.

Giardino, ogni angolo ha la sua luce

LA GIUSTA SCELTA TRA SOSTENIBILITÀ E RISPARMIO: per chi è alla ricerca di un’illuminazione che rispetti la natura senza alcun costo di energia elettrica, la soluzione ad hoc è sicuramente l’utilizzo della luce solare. Queste lampade assorbono l’energia prodotta dal sole durante il giorno e poiché non sono collegate al sistema elettrico della casa continuano a funzionare anche in caso di blackout. Le installazioni risultano essere anche molto flessibili in quanto possono essere collocate in qualsiasi punto del giardino e spostate con facilità. Anche le lampadine dotate di sensore di movimento possono garantire un risparmio in termini di energia: si accendono per 60 secondi per poi spegnersi automaticamente.

Giardino, illuminazioni sospese per un giusto risparmio



ILLUMINAZIONI SOSPESE, CALPESTABILI O A TERRA: questo tipo di punti luce si adattano ad ogni contesto. Per un vialetto in pietra o marmo che ambisce a un design minimal e chic, sono perfetti i faretti calpestabili e carrabili con la loro luce soft che si irradia al calar del sole. Le illuminazioni a terra donano invece un tocco classico al giardino: il fungo, ad esempio, richiama lo stile dei lampioni parigini. Chi ama il design contemporaneo può optare per una struttura più moderna in acciaio mentre le lampade sospese donano una nota di charm intramontabile.

Bricocenter si rivela ancora una volta il “vicino di fare ideale” anche nella cura dei dettagli più luminosi del giardino nel totale rispetto dell’ambiente.

