West e Guerra Civile: Grant e Lee di nuovo in scena

Al Teatro Le Sedie di Roma la Guerra civile americana e il Vecchio West tornano in scena! Venerdì 11 e sabato 12 ottobre dalle 20:30 e domenica 13 ottobre dalle 18:00 sarà possibile rivivere le atmosfere della seconda metà dell’Ottocento degli Stati Uniti grazie allo spettacolo Dalla guerra civile al west, l’America ai tempi di Grant allestito dall’attore Stefano Jacurti con la regia di Alessandro Iori. Già portato con successo sul palcoscenico dal 7 al 9 dicembre scorso al Teatro Betti, questa recita ha l’indubbio merito di illustrare al pubblico capitolino alcuni aspetti della storia americana spesso confinata in poche righe sui libri.

La Guerra Civile tra Grant e Lee e il Far West

Nella prima parte dello spettacolo va in scena il dialogo a distanza tra Ulysses Grant e Robert Edward Lee con alcuni monologhi da parte del futuro Presidente degli Stati Uniti sulla guerra e sulla politica. Da questo punto di vista, l’indubbio merito della rappresentazione, oltre a illustrare al pubblico gli anni dello scontro tra Unionisti e Confederati, è quello di evidenziare le similitudini più che le differenze tra i due grandi generali della Civil War a partire dal modo di esercitare la leadership sul campo di battaglia. È un destino comune quello di Grant e Lee, soldati non molto apprezzati all’inizio del conflitto. Da una parte, Ulysses Grant viene attaccato per il suo alcolismo mentre, dall’altro, Robert Lee finisce sotto attacco a causa della sua avanzata età ma entrambi saranno capaci di ribaltare i pesanti giudizi di politici e militari e a lasciare il segno nella storia della Civil War. Nella seconda parte dello spettacolo, invece, andranno in scena le vicissitudini del mitico pistolero Wild Bill Hickok (Alessio Maria Maffei) e della leggendaria Calamity Jane (Alessandra Romano). Le gesta di questi personaggi si sviluppano al termine della guerra civile e al tempo della Presidenza Grant con un contesto più propriamente western. E non mancheranno le sorprese!