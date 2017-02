By

Italia Solare, al via il tour per l’energia

In Italia ci sono oltre 700 mila impianti fotovoltaici distribuiti su tutto il territorio. Un’importante risorsa che fa dell’Italia il banco di prova della transizione in atto verso un nuovo modello energetico sostenibile, basato sulla generazione distribuita.

Italia Solare: 700mila impianti fotovoltaici nel Paese

“Siamo attori di una transizione energetica epocale – dichiara Paolo Rocco Viscontini, presidente di ITALIA SOLARE. Una transizione che porta con sé inevitabili cambiamenti nel settore e nuove sfide sia per gli addetti ai lavori che per i proprietari di impianti fotovoltaici. Da un lato c’è la necessità di sviluppare la capacità di progettare l’autoconsumo dell’energia sia da un punto di vista tecnico che finanziario; dall’altro quella di adottare metodologie di produzione e abitudini di consumo energetico più consapevoli ed efficienti, in un’ottica di comunità energetiche.”

Italia Solare, al via il tour 2017

Il tour nazionale 2017 di ITALIA SOLARE si concentrerà proprio su questi due aspetti che sono fondamentali per poter creare concrete opportunità economiche legate alle fonti rinnovabili, all’efficienza energetica e alla mobilità elettrica.

“Il nostro obiettivo – conclude Rocco Viscontini – è posizionare il fotovoltaico come la tecnologia indispensabile nel sistema-edificio attorno alla quale si devono svolgere quelle integrazioni tecnologiche e impiantistiche che da un lato contribuiscono a massimizzare l’autoconsumo dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici e dall’altro rendono intelligente la gestione dell’energia in un’ottica di una sempre maggiore efficienza energetica.”

Il primo appuntamento è a Parma il 23 febbraio e saremo ospiti del Modulo ECO, una straordinaria installazione dove poter vedere e toccare con mano il cosiddetto edificio a energia quasi zero (NZEB – Nearly Zero Energy Building). Dedichiamo il primo appuntamento a un tema che fa sognare molti italiani: l’indipendenza energetica.