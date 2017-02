Anche Earth Day Italia aderisce a #DivestItaly, la campagna per il disinvestimento dalle fonti fossili in Italia.

Earth Day Italia contro le fonti fossili

La campagna – lanciata nel luglio 2015 da Italian Climate Network e altre organizzazioni partner e supportata attualmente da oltre 20 soggetti della società civile – si ricollega al movimento internazionale fossil fuel divestment e ha l’obiettivo di sensibilizzare sulla questione dei legami tra finanza e cambiamenti climatici e incoraggiare diverse tipologie di investitori a ritirare i propri investimenti da quelle imprese appartenenti all’industria dei combustibili fossili.

Earth Day Italia un impegno per un futuro sostenibile

“Siamo impegnati da anni nelle celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra e non possiamo ignorare il danno che lo sfruttamento delle fonti fossili ha fatto e sta ancora facendo al nostro Pianeta. La decarbonizzazione non può più essere considerata un’opzione; scienza e coscienza ci dicono da tempo che è l’unica soluzione per un futuro sostenibile per le prossime generazioni.

E’ ora di unire la nostra voce a quella di tanti altri amici per chiedere alle istituzioni e ai cittadini italiani di disinvestire dalle fonti fossili. Gli investimenti producono sempre cambiamenti, per questo dobbiamo scegliere di non dare più il nostro sostegno economico a progetti e infrastrutture che minano il futuro dei nostri figli” dichiara Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia, sede italiana dell’Earth Day Network di Washington, l’ONG internazionale che promuove la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite.

“L’adesione di Earth Day Italia è per noi motivo di grande soddisfazione. – commenta Riccardo Rossella, coordinatore della campagna per conto di Italian Climate Network – Se si vogliono raggiungere gli obiettivi fissati nell’Accordo di Parigi occorre abbandonare rapidamente l’attuale modello industriale ed energetico basato sulle fonti fossili per puntare sulle energie rinnovabili. Il disinvestimento rappresenta uno strumento importante per stimolare tale transizione, e il sostegno di organizzazioni come Earth Day Italia e le tante altre che hanno già aderito alla campagna #DivestItaly è fondamentale per far sì che anche nel nostro Paese siano sempre di più gli investitori che decidano di imboccare questa strada.”