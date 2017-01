Parliamo di tartarughe terrestri

Vorrei parlarvi di una situazione che personalmente considero vergognosa; non voglio condizionare nessuno ma nemmeno fare la solita denuncia, se anche voi dopo aver letto queste poche righe concorderete con me che qualche cosa si deve fare, troverete di seguito alcune proposte per chiedere a chi può una soluzione.

Intendo dare metaforicamente voce ai milioni di esemplari di tartarughe terrestri che in Italia non hanno vita legale, anche se tutti sanno che esistono.

I fatti: fino agli anni settanta la natura era considerata una risorsa illimitata, a disposizione di tutti quelli che volevano saccheggiarla, i meno giovani di voi ricorderanno il boom delle pellicce di animali sempre più rari e l’uso (l’abuso) che in quel periodo si faceva di ossa di tartaruga (pettini e guarnizioni) e di avorio. Nel 1973 sotto la pressione dei movimenti di difesa della natura i rappresentanti di alcune nazioni si riunirono a Washington sotto l’egida delle Nazioni Unite e sottoscrissero un accordo per regolamentare il possesso e il commercio della fauna e della flora in pericolo di estinzione. L’accordo prese il nome di CITES, dall’acronimo che deriva dall’inglese Convention on International Trade of Endangered Species of Wilde fauna and Flora.

Fino a qui tutto bene, negli anni la convenzione ha allargato il numero delle nazioni che aderiscono, al momento sono 181 gli stati a cui dobbiamo aggiungere l’Unione Europea. L’ Italia ratificò la convenzione a dicembre del 1975 stabilendone l’entrata in vigore nel 1979. Tuttavia si continuò a traccheggiare e solo a febbraio del 1992 venne stabilita per legge la “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione”, in quell’occasione si stabilì una ulteriore proroga concedendo tempo fino al 31 dicembre 1995 per denunciare gli esemplari posseduti, ma anche le statuette di avorio, le borse di coccodrillo, le scarpe e le cinture di serpente ecc. ecc. . Verrebbe da dire che fu fatto tutto il possibile per agevolare i cittadini, nel rispetto degli obiettivi della legge, ma non fu così: in Italia la preesistente cultura venatoria vedeva il “selvatico” come possibile preda a disposizione di tutti e non ci fu il necessario intervento culturale. Il risultato della “sanatoria” fu un caotico affollarsi presso gli uffici della CITES, soprattutto negli ultimi mesi, e la presentazione di centinaia di migliaia di autodenunce, corredate dalla regolare fotocopia del prescritto versamento. Il Corpo Forestale dello Stato non era certo preparato a ricevere (e neppure a controllare) una simile quantità di documenti e così vennero riempiti decine di armadi di quelle “scartoffie”. Nelle grandi città vennero appaltati dei progetti finalizzati alla nascente informatizzazione del servizio ma poi non se ne fece nulla. Il risultato ad oggi è che se avete persa la ricevuta (o meglio la fotocopia della autodichiarazione) non esiste la possibilità

di richiederne copia agli uffici CITES. Quindi non c’è controllo!? Un mio amico veterinario ha sperimentato questa situazione e quando si è rivolto agli uffici preposti, per chiedere la copia dell’autodenuncia da lui persa, si è sentito dire che non esisteva un elenco da loro consultabile delle domande di sanatoria e quindi (per quel che risultava) i suoi esemplari erano illegalmente detenuti, con un reale rischio di sanzioni e sequestro. Dopo il 31 dicembre 1995 per fortuna le associazioni hanno continuato a sviluppare la cultura del rispetto dell’ambiente, in parte abbiamo importato nuove abitudini da paesi che hanno una tradizione di rispetto ambientale superiore al nostro, ma non c’è stata più la possibilità di dichiarare pubblicamente l’esistenza degli esemplari in cattività e così la maggior parte della fauna e della flora che si doveva proteggere è entrata in clandestinità. È proprio questo che io chiamo <Ipocrisia istituzionale>: il risultato dell’applicazione burocratica delle normative internazionali.

È una situazione vergognosa che è ora di sanare: da oltre vent’anni milioni di esemplari non hanno più vita legale, vogliamo dargliela? Tra le altre cose chi ha il compito istituzionale di proteggere l’ambiente ha bisogno delle giuste informazioni e magari di un registro degli esemplari esistenti, almeno per proporre strategie utili per la salvaguardia delle specie in reale pericolo di estinzione, senza sprecare tempo e soldi per chi non corre pericolo alcuno. Se avrete pazienza e continuerete a leggermi nei prossimi mesi vi racconterò anche quello che realmente sono le “attuali” liste rosse delle specie in pericolo, ma questa è un’altra storia. Per quanto ho appena raccontato, dopo il 1995 cercare di denunciare la presenza di tartarughe terrestri in un giardino, magari acquistato successivamente al termine del 31-12-1995, equivale ad autodenunciarsi o peggio a fare il delatore per gli eventuali precedenti proprietari. Vi pare una cosa giusta?

Molti hanno paura di intervenire per paura di riproporre la campagna di terrore scatenata per pubblicizzare il termine della passata sanatoria: una catastrofe ecologica! Ci furono tartarughe gettate nei cassoni della spazzatura, altre raccolte senza criterio da associazioni genericamente animaliste, vennero ammassate in recinti lager da cui centinaia di esemplari riuscirono a scappare, creando dei problemi ambientali per le zone di ammasso. Altre vennero abbandonate ai margini delle strade, come succede ancora adesso, da proprietari senza cuore. Concorderete con me che non possono prevalere l’inezia e la paura di agire, è ora di ripristinare una situazione di legalità!

Una ulteriore premessa è di natura scientifica: non tutte le comuni tartarughe terrestri in Italia sono della stessa specie, inoltre come abbiamo potuto documentare in un recente studio pubblicato nel 2014, in ogni zona si sono sviluppate delle popolazioni caratteristiche, delle vere e proprie tribù, con un particolare rapporto tra la presenza di esemplari maschi e femmine, ma anche con dimensioni e colori specifici. Alterare questi equilibri abbandonando senza controllo gli animali posseduti potrebbe produrre gli stessi danni che può fare una predazione, e quindi anche l’abbandono in natura che alcuni suggeriscono tra le righe (per salvarsi dalle sanzioni) va assolutamente evitato. In Italia le specie di Testudo selvatiche presenti sono tre con due sottospecie al momento riconosciute: si tratta di T.hermanni, T.graeca, T.marginata con le sottospecie T.hermanni boettgeri o T.marginata sarda. Non voglio tediarvi con questioni tassonomiche ma vorrei chiedervi, se conoscete persone che hanno tartarughe non denunciate, o anche voi siete tra queste, di inviare un e-mail a redazione@dailygeen.it con la semplice frase <è ora di risolvere il problema delle tartarughe in clandestinità>, ci aiuterete a confermare ai politici, non sempre attenti, la reale dimensione del problema.

Non saremo i primi, ma speriamo di essere gli ultimi, da anni diverse associazioni hanno raccolto proposte di sanatorie che potessero mediare le esigenze di tutti, dagli allevatori agli amatori, rispettando l’ambiente e soprattutto facendo emergere la realtà del problema protezionistico, sappiamo che sono milioni gli esemplari denunciati e presenti nelle nostre case, ma sono ugualmente milioni gli esemplari illegalmente ospitati, con il rischio di pesanti sanzioni. Con alcuni amici abbiamo raccolto queste idee in una bozza che andrebbe integrata con un intervento culturale che potrebbe passare per la scuola primaria e per le associazioni specializzate, se avete voglia potrete leggere la proposta che troverete qui di seguito ed inviarmi indicazioni e commenti a luciano@einaudiroma.it , prometto di rispondere a tutti, ma non prometto che tutti i vostri suggerimenti verranno accolti e inseriti nella bozza di proposta di legge: ricordate che questa è già una mediazione di interessi a volte contrapposti.