Harpo con Eataly per Or-to

Storie dalla stagione della semina: potrebbe essere il titolo di questa parabola ecologica avviata da Harpo. L’azienda darà vita infatti – insieme a Eataly e Orti Alti – alla prima semina simbolica dell’Orto Urbano installato davanti alla sede torinese Lingotto del gigante del food made in Italy.

Harpo con Eataly per la semina di Or-to

Il progetto, dall’evocativo nome Or-To, è promosso da Eataly e coordinato da OrtiAlti; durerà quattro mesi (fino al 31 luglio) e si servirà della competenza di Harpo – sponsor tecnico dell’iniziativa – per la fornitura del substrato drenante ortoXmille.

L’orto urbano prevede l’installazione di 60 cassoni su dei pallet che saranno tenuti e curati da diverse associazioni, scuole e università. Alla fine dei quattro mesi i cassoni verranno smontati e donati alle scuole della zona per permettere all’orto di continuare a vivere.

Harpo con Or-to, un orto urbano a Torino

Il substrato ortoXmille progettato da Harpo verdepensile, sarà acquistabile all’interno del punto vendita Eataly di Torino: una garanzia di qualità che porta il nome di due aziende leader nel proprio settore.

ortoXmille sarà un’avventura a 360 gradi per i cittadini che potranno vedere e toccare con mano il prodotto, esposto in appositi contenitori in plexiglas; ma anche un’esperienza importante per gli alunni delle scuole (materne, elementari, medie e superiori) e delle Università che si occuperanno – ciascuno con le proprie competenze – di curare le coltivazioni. A rendere innovativa questa sperimentazione, poi, ci penseranno gli allievi della Scuola Holden di Torino (fondata dallo scrittore Alessandro Baricco) che racconteranno le fasi del progetto e i risultati ottenuti con il loro storytelling.

Harpo: storia di un’azienda

Harpo spa nasce nel 1897, quando la famiglia di imprenditori triestini Stock inizia a produrre ed esportare in tutto il mondo i cementi Portland. Nel 1963 la società avvia la produzione, nello stabilimento di Trieste, delle finiture per esterni sandtex, completando così la gamma di prodotti per l’edilizia. Oggi, tramite le sue divisioni, Harpo spa offre prodotti e soluzioni progettuali a tutti i problemi che riguardano la decorazione e protezione murale, il restauro ed il risanamento strutturale, l’impermeabilizzazione, l’ingegneria civile ed ambientale, le coperture a giardino pensile e tante altre soluzioni innovative. Un’equipe di architetti, ingegneri e geologi è a disposizione per l’assistenza tecnica in ogni fase del progetto, per permettere ai clienti di essere in grado di fare il miglior uso dei materiali impiegati.