I coralli stanno morendo

La Grande barriera corallina australiana sta morendo. Complessivamente, annuncia il Parco Marino del Queensland in un comunicato, è morto il 29% dei coralli di acque poco profonde, una stima rivista al rialzo rispetto al precedente 22%.

La causa è da trovarsi nell’effetto di sbiancamento che porta i coralli a non rigenerarsi e a morire lentamente. E quest’anno questo effetto sbiancamento è stato peggiore del previsto coprendo circa il 30% dei coralli della Barriera. Un triste bilancio che emerge dai monitoraggi aerei e subacquei condotti durante tutto il 2016 da diversi enti di ricerca australiani tra cui l’ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies.

La Grande Barriera Corallina sta morendo

L’evento di sbiancamento, che si verifica quando per effetto delle acque più calde i coralli perdono la loro alga vitale (che dà loro colore), ha falcidiato soprattutto i “reef” del tratto settentrionale della barriera. A nord di Port Douglas, sottolineano i ricercatori, si stima sia morto il 70% dei coralli più superficiali. Lo sbiancamento si è esteso anche più in profondità, dove però la mortalità non viene rilevata in modo sistematico.

Coralli, effetto sbiancamento peggiore del previsto

Il peggio non è ancora passato. In base ai nuovi monitoraggi è stato confermato nuovo evento di sbiancamento che si sta ripetendo per il secondo anno consecutivo, e questa volta particolarmente intenso nel tratto centrale della Grande barriera, tra Cairns e Townsville. I nuovi danni sono tutti ancora da stimare, sottolineano le autorità del Queensland, e a quelli dello sbiancamento devono aggiungersi la devastazione causata dal ciclone tropicale Debbie e le altre piaghe che normalmente affliggono l’ecosistema: in primis la proliferazione di stelle marine “corona di spine”, aggressivi predatori dei “reef”. Un quadro completo dei danni alla Barriera non si avrà prima dell’inizio del prossimo anno ma l’allarme è stato lanciato: la Barriera rischia di estinguersi.