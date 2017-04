I migliori dieci campeggi per le vacanze

Pronto per le prossime vacanze? Scopri quali sono i migliori dieci campeggi selezionati con un certificato di eccellenza KoobCamp.

Campeggi, il primo premio al Villaggio Barricata di Porto Tolle

Il primo riconoscimento il è andato al Villaggio Barricata di Porto Tolle, località turistica della provincia di Rovigo situata all’interno del Parco Regionale Veneto del Delta del Po che è risultato Miglior Campeggio-Villaggio Pet Friendly 2017, il riconoscimento annuale dedicato all’accoglienza degli animali domestici in vacanza che viene assegnato nell’ambito dei Certificati di Eccellenza KoobCamp.

Campeggi, ecco chi sono i migliori

Vincitore assoluto del Certificato Pet Friendly 2017 di KoobCamp ( www.koobcamp.com ), il network specializzato nelle vacanze en plein air con portali di riferimento come Campeggi.com ( www.campeggi.com ), il Villaggio Barricata di Porto Tolle si è distinto per la qualità dell’accoglienza degli animali domestici risultando il migliore nella Top 10 finale, all’interno della quale compaiono strutture di Emilia Romagna, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto.

Al termine di un’attenta valutazione da parte degli esperti KoobCamp, che si sono avvalsi anche dei moderni strumenti di analisi della web reputation, il Villaggio Barricata è risultato il migliore dell’anno nella categoria Pet Friendly con la seguente motivazione: “Posizionato all’interno di un paradiso naturalistico come il Parco Regionale Veneto del Delta del Po, tra le acque del principale fiume italiano e quelle del Mare Adriatico, il Villaggio Barricata offre sistemazioni dedicate agli animali domestici nella zona Village e Camping, oltre a un’ampia area nella spiaggia privata. Ideale per chi va in vacanza con il cane, il Villaggio Barricata offre inoltre la possibilità di entrare in contatto con la natura del parco e con i cavalli del Ranch presente nella struttura”. Il Villaggio Barricata di Porto Tolle (RO) sarà insignito di targa e adesivo che KoobCamp riserva al Miglior Campeggio-Villaggio Pet Friendly 2017, mentre alle altre nove strutture nella Top 10 andrà il Certificato di Eccellenza Pet Friendly 2017 che ne attesta le qualità specifiche.

I 10 migliori Camping per Pet Friendly 2017 (in ordine casuale, vincitore a parte):

· Villaggio Barricata Porto Tolle (RO), in Veneto – VINCITORE

· Spina Camping Village Comacchio (FE), in Emilia Romagna

· Vigna sul Mar Camping Village Ferrara (FE), in Emilia Romagna

· Camping Union Lido Park & Resort Cavallino-Treporti (VE), in Veneto

· Camping Siena Colleverde Siena (SI), in Toscana

· Campeggio Baia dei Gabbiani Scarlino (GR), in Toscana

· Park Albatros Camping Village San Vincenzo (LI), in Toscana

· Norcenni Girasole Club Figline Valdarno (FI), in Toscana

· Tiliguerta Camping Village Muravera (CA), in Sardegna

· Villaggio Italgest Magione (PG), in Umbria

L’annuncio dei Migliori Campeggi-Villaggi Pet Friendly 2017 arriva dopo i premi Art City e Family, e precede i seguenti Certificati di Eccellenza: Wellness, Glamping, Aquapark, Restaurant, Sport, Wi-Fi e Accessibile. I certificati, assegnati annualmente, rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e uno strumento al servizio dei turisti stessi, per una migliore organizzazione delle proprie vacanze.