Il banjo di George Guesnon

Centodieci anni fa, il 25 maggio 1907 nasceva a New Orleans, in Louisiana George Guesnon, uno dei più grandi banjoisti della storia del jazz. Gli inizi sono difficili. Fin da bambino inizia a lavorare come imbianchino insieme al padre. La sua non è una famiglia ricca e nessuno pensa che la musica possa essere un modo per guadagnarsi da vivere. Il ragazzo non può permettersi di sognare e le sue velleità musicali si limitano all’ukulele che ha imparato a suonare sotto la guida di uno zio.

Dall’ukulele al banjo

Proprio con l’ukulele il piccolo Guesnon comincia a conquistarsi una discreta popolarità tra amici, conoscenti e abitanti del suo quartiere esibendosi in pubblico a soli dodici anni. Sull’onda della crescente popolarità pian piano inizia a immaginare che la musica possa diventare la sua vita, anche se nessuno della sua famiglia è intenzionato a dar peso alle sue fantasie. Lascia l’ukulele e si dedica a uno strumento che lo attrae maggiormente: il banjo. Siccome non può permettersi di pagare lezioni impara a suonare da solo, da autodidatta. La sua passione e il suo talento attirano l’attenzione di John Marrero, il banjoista della Celestin’s Tuxedo Orchestra che decide di dare una mano a quel ragazzo. Diventa il suo maestro e gli insegna i segreti dello strumento. Lo aiuta anche a farsi strada nell’ambiente che conosce bene. A soli ventidue anni Guesnon ottiene così il suo primo importante ingaggio professionale con gli Happy Pals di Kid Clayton che suonano all’Hummingbird Cabaret. È la svolta. La musica diventa il suo unico interesse e a partire da quel momento Guesnon sarà intensamente impegnato al fianco dei più prestigiosi leaders di quel periodo, da Sam Morgan a Papa Celestin, da Chris Kelly a Buddy Petit. Tra il 1930 e il 1931 si fa conoscere anche al di fuori dei confini della sua città andando in tournée per gli Stati Uniti con la jazz band di Sam Morgan, nella quale sostituisce il banjoista Johnny Dave impossibilitato a lasciare New Orleans per motivi famigliari.

Da New Orleans a New York e ritorno

Guesnon allarga quindi i suoi orizzonti e nel corso degli anni Trenta si trasferisce a New York dove si esibisce alla testa di piccole formazioni da lui stesso assemblate e dirette. Il repertorio di questi gruppi è composto in gran parte da sue composizioni spesso arrangiate da Jelly Roll Morton, con il quale per molto tempo Guesnon divide la casa. Nel 1935 si trasferisce a Jackson nel Mississippi dove si aggrega al gruppo del pianista Little Brother Montgomery. Sempre accompagnato da quest’ultimo si esibisce anche in veste di cantante l’anno successivo al St. Charles Hotel di New Orleans. Di questi concerti resta traccia in un interessante disco dal vivo. Ancora in veste di blues-singer suona e incide a New York nel corso degli anni Quaranta alla testa di un suo gruppo nel quale si avvicendano buoni musicisti come Wingy Carpenter, Jimmy Shirley, Henry Goodwin, Art Hodes e Pops Foster. Nel dopoguerra torna da trionfatore nella sua città natale prima a fianco di Kid Thomas con il quale registra altri dischi per la American Music nel 1951 e quindi alla testa di una propria jazz band comprendente Kid Clayton, Joe Avery, Albert Burbank, Emma Barrett. Nel 1955 subentra a Lawrence Marrero nell’orchestra di George Lewis con la quale si esibisce prima in California e poi a New York, dove prende parte ad altre importanti sedute di incisione per la Blue Note. Tra il 1959 e il 1960 realizza a New Orleans diversi dischi per la Icon, la Jazzology e la Jazz Crusade che lo consacrano definitivamente come uno dei più originali banjoisti che il jazz di New Orleans abbia avuto. Negli anni Sessanta effettua vari tour con i Livig Legends, esibendosi regolarmente alla Preservation Hall, sia alla testa di proprie formazioni sia con altri gruppi fino al 1965 anno in cui si ritira dalle scene. Tre anni dopo, il 5 maggio 1968 muore nella sua New Orleans.