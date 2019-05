Il Café Chantant per Sacco e Vanzetti

Il 27 maggio 1927 il duo Ambro’s – Ferraro compone la drammatica canzone Lettera a Sacco p’o figlio suoio dedicata alla vicenda sei due anarchici Sacco e Vanzetti.

L’impegno degli artisti

«Mai vivendo l’intera esistenza avremmo potuto sperare di fare così tanto per la tolleranza, la giustizia, la mutua comprensione fra gli uomini». Questa frase, rivolta da Bartolomeo Vanzetti alla giuria che lo condanna alla pena capitale fa il giro del mondo grazie agli artisti del Café Chantant. Gran parte degli esponenti più conosciuti della canzone napoletana degli anni Venti si mobilitano infatti per Sacco e Vanzetti, i due anarchici italiani condannati a morte innocenti. Lo fanno con coraggio e determinazione sia in Europa che al di là dell’oceano trasformando gli spettacoli delle loro tournée nordamericane in vere e proprie iniziative di solidarietà.

Un passaparola solidale

Come in una sorta di passaparola solidale le vedette del café chantant made in Napoli cantano brani come Mamma sfurtunata (‘A seggia elettrica) («…ma chella mamma s’accurgette subito/ca n’copp’a seggia elettrica ‘o figlio jeva a murì…) che porta la firma illustre di Ermete Giovanni Gaeta, meglio conosciuto con lo pseudonimo di E.A. Mario. Più ricca di implicazioni politiche è proprio Lettera a Sacco p’o figlio suio“, («…e mo chistu volo se spezzate/dimostra chi è nucente, tu me muore…») scritta dal duo Ambro’s-Ferraro e incisa anche su disco da Alfredo Bascetta. Dedicata a Sacco e Vanzetti è anche Lacreme ‘e cundannate, («… sta tutt’o munno sano arrevutato/pe’ Sacco e Vanzetti cundannate…») un brano che all’epoca del processo e della condanna a morte viene eseguito dalla bellissima “sciantosa e canzonettista” Gilda Mignonette nei suoi spettacoli. Nei giorni che precedono l’esecuzione Sica e Ferraro compongono E figlie ‘e nisciune mentre quando tutto è finito Imella e Bascetta firmano Core nun chiagnere, una melodia malinconica che chiede di non smettere di sperare nella ricerca della verità.