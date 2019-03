Il carnevale di Wunder Mrkt ai Bagni Misteriosi

Sabato 9 marzo 2019 e domenica 10 marzo 2019, dalle 10.30 alle 20.00, i Bagni Misteriosi accoglieranno il mercato di carnevale di Wunder Mrkt, un grande mercato di oltre 90 creativi, accompagnato per l’occasione dalle sfilate delle maschere tradizionali regionali e una serie di attività e laboratori per adulti e bambini a tema carnevalesco.

Wunder Mrkt è la meraviglia di scoprire cose nuove, incontrare persone, bere qualcosa con gli amici, gustare spettacoli in uno dei luoghi più belli della città. È partecipare ai workshops per adulti e alle attività per bambini, il luogo dove poter acquistare oggetti bizzarri, mirabilia, creazioni artigianali, vintage, pezzi unici, oggetti di design. Tanti espositori selezionati da tutta Italia vi attendono in un contesto magico dove i colori e il carnevale incrociano la loro rotta con un clima di festa che alterna suoni, spettacoli e attività per adulti e piccini.

Durante entrambe le giornate, (sabato dalle 13:00 alle 19:00 e domenica dalle 12:00 alle 20:00), si terrà una grande festa di Carnevale, una vera e propria rievocazione delle maschere regionali della Commedia dell’Arte come le conoscevamo da bambini. Oggi un po’ dimenticate e sostituite da personaggi e supereroi più mediatici del panorama cinematografico, le classiche maschere Arlecchino, Colombina, Pierrot, Ballanzone, Brighella, Gianduia, Pierrot, Burlamacco, Capitan Spaventa e le altre hanno ancora molto da insegnarci con le loro filastrocche, poesie e canzoni nei dialetti delle regioni da cui provengono.

Wunder Mrkt, per i due giorni del Carnevale Milanese, ha deciso di far rinascere questi personaggi in un teatro itinerante all’aperto, grazie alla collaborazione di La Lory Costumi che con le sue creazioni sartoriali vestirá attori e figuranti.



Programma

SABATO 9 MARZO

laboratorio di bottoni foderati in stoffa

h 12 – 14

info e prenotazioni kanacotakahashi421@gmail.com

festa con sfilate di Carnevale delle maschere tradizionali della Commedia dell’Arte

h 13 – 19

laboratorio di ceramica e creazione maschera di Carnevale

h 14 – 16

lezione di yoga

h 15.30 – 17.30

info e prenotazioni giulia.calligaro@fastwebnet.com

laboratorio di pittura giapponese / Carnevale giapponese

h 16 – 18

info e prenotazioni irene.molinpoleri@gmail.com

BAMBINI laboratorio accessori di Carnevale, di stelle filanti di verdura e festa di Carnevale

h 10.30 – 20

info e prenotazioni vangoanchio@gmail.com | 3336115765

DOMENICA 10 MARZO

lezione di yoga

h 11 – 13

info e prenotazioni giulia.calligaro@fastwebnet.com

festa con sfilate di Carnevale delle maschere tradizionali della

Commedia dell’Arte

h. 12 – 20

laboratorio di serigrafia e collage

h 14 – 16

info e prenotazioni babeltag@gmail.com

laboratorio di origami a tema Carnevale

h 16 – 18

info e prenotazioni macchi.lau@gmail.com

BAMBINI laboratorio accessori di Carnevale, di stelle filanti di verdura e festa di Carnevale

h 10.30 – 20

info e prenotazioni vangoanchio@gmail.com | 3336115765

Bagni Misteriosi

Via Botta, 18

Milano

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

vangoanchio@gmail.com