Esce in libreria il nuovo libro di Cecile Bertod

“Poi le porte si aprono, scricchiolano. Metto da parte la mia animosità contro le radio d’ascensore, mi faccio forza, sbircio fuori e… «Ehi!» Mi ritrovo a fissare due occhi blu oltremare. «Dio…» mi scappa di bocca, completamente senza fiato. «Tu chiamami pure Duke». E ora lo so che non mi crederete mai, ma quel Duke è Duke Kline. Sì, esatto, lui. L’attore di Love Legacy. La supermegastella di Hollywood. L’uomo con la fossetta sul mento più sexy della storia. Il milionario. Duke Kline è… è davanti a me. E non è un’allucinazione, tutt’al più accetto come unica spiegazione la morte per collasso improvviso. Ha tutto l’aspetto e la camicia di quello che ho sempre pensato dovesse essere l’Eden.”

Cecile Bertod torna in libreria

Dal 17 ottobre è disponibile presso tutte le librerie italiane il nuovo romanzo di Cecile Bertod, autrice molto apprezzata nel panorama letterario italiano. Niente di serio, almeno credo (Leone Editore, 2019) è la commedia romantica che racconta, in modo leggero e divertente, le avventure quotidiane di Dorothy Dorfman, incorreggibile sognatrice alla ricerca del vero amore. I cambiamenti nella vita della protagonista iniziano quando decide finalmente di affidarsi a un libro delle risposte, mettendo tutte le proprie decisioni in mano al destino che la porteranno a vivere una serie di situazioni impreviste e comiche. Incontrerà così Duke, la superstar che aveva sempre aspettato vivendo la storia d’amore che aveva sempre visto nei film. Il vero amore però spesso più di quel che ci si aspetta. Alla fine della lettura, si può arrivare a tirare la conclusione che un libro delle risposte e un ascensore possono cambiare il corso della propria vita?

Nota biografica sull’autrice

Cecile Bertod è una restauratrice archeologica di Napoli. Ha iniziato a scrivere con un fantasy, poi ha proseguito con il rosa. Ha già pubblicato Non mi piaci ma ti amo, Nessuno tranne te, Ti amo ma non posso, Dopo di te nessuno mai, C’era una volta a New York e Mai più innamorata. Niente di serio, almeno credo è il suo esordio per Leone Editore.