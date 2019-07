Il successo del 2525

Il 12 luglio 1969 arriva al vertice della classifica dei dischi più venduti In the year 2525 un brano gradevole interpretato da Zager & Evans, un duo di cui nessuno ha sentito mai parlare fino a quel momento.

Un brano scritto cinque anni prima

In pochi mesi la canzone farà il giro del mondo scalando le classifiche di moltissimi paesi in centinaia di versioni diverse. In Italia si cimentano nell’operazione, tra gli altri, Caterina Caselli e i Dik Dik. Resta l’incognita di chi siano i due interpreti. Per un po’ si pensa all’ennesima sigla inventata per coprire un’operazione di studio, poi si scopre che in realtà il duo esiste davvero. È formato da Denny Zager e Rick Evans, due componenti del gruppo country degli Eccentrics. Entrambi nati a Lincoln, nel Nebraska, l’anno prima hanno deciso di fondare una piccola casa di edizioni con l’appendice di un’etichetta discografica. Giusto per poter registrare il marchio danno alle stampe un migliaio di copie di un singolo che contiene un brano scritto da Evans nel 1964 in appena mezz’ora. Il titolo completo della canzone è In the year 2525 (Exordium and terminus). Le copie del disco si esauriscono rapidamente. L’estrema freschezza del brano e la sua imprevista popolarità negli ambienti country attira l’attenzione dei talent scout della RCA che, prima ancora di pensare a un suo possibile utilizzo, ne comprano i diritti.

Un successo al di là delle previsioni

Viene ripubblicato nel 1969, con maggior cura negli arrangiamenti e un’adeguata campagna promozionale. Il successo va al di là delle stesse previsioni dei dirigenti della RCA. Il disco vende più quattro milioni di copie e si trasforma in un “cult” di quel periodo. Nonostante la sua semplicità In the year 2525 affascina anche la critica che parla, forse un po’ a vanvera, di «primo esempio di rock futurista» insieme a Space oddity di David Bowie. L’entusiasmo non trova giustificazione nei fatti. Il brano è gradevole, ben costruito, ma rimane essenzialmente un buon esempio di pop orecchiabile. Niente più. Non è neanche il primo exploit di una nuova “coppia d’oro” di interpreti della musica statunitense perché i poveri Zager & Evans non riusciranno più a ripetersi. Dopo il discreto successo dell’album 2525 (Exordium and terminus), registrato in fretta e furia per sfruttare al meglio l’improvvisa popolarità, la loro scarna discografia verrà arricchita dai deludenti Zager & Evans del 1970 e Food for the minds, pubblicato postumo nel 1971 quando il duo ha già deciso di cambiare mestiere.