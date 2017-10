Andar per borghi in cammino con Francesco

Nell’Anno dei Borghi e in occasione della Giornata del Camminare, i Comuni di Poggio Moiano, Poggio San Lorenzo, Scandriglia e Montelibretti, promuovono un’iniziativa di due giorni – il 7 e l’8 ottobre – per scoprire il Cammino di Francesco, un itinerario inaugurato nel 2003 che ricalca il percorso compiuto dal Santo da Assisi a Roma per chiedere l’ordine al Papa.

Borghi in cammino con Francesco

Sarà un viaggio emozionante nel cuore e nell’anima della Sabina in compagnia di alcune delle figure di spicco del mondo dei cammini in Italia: Luigi Nacci, Luca Gianotti, Riccardo Carnovalino, Anna Rastello.

Borghi in cammino, un’iniziativa della Regione Lazio

L’iniziativa rientra nel quadro del progetto finanziato dalla Regione Lazio “Andar per Borghi e per Antiche Chiese”, per la valorizzazione del patrimonio rappresentato dai Borghi della Sabina come luoghi storici di fede, cultura, arte e tradizione enogastronomica, e della Via dell’Olio, un itinerario dedicato alla promozione di una delle eccellenze territoriali del posto.

Borghi, il cammino di Francesco una risorsa strategia per lo sviluppo turistico

Il Cammino di Francesco rappresenta una risorsa strategica per lo sviluppo turistico del Lazio ed è per questo che i quattro comuni si sono alleati per promuoverlo nel tratto che unisce Poggio San Lorenzo, Poggio Moiano, Scandriglia e Montelibretti. I visitatori potranno scoprire lungo il cammino le meravigliose chiese medievali di questi antichi Borghi, luoghi di fede immersi un paesaggio storico e naturalistico che racchiude tesori di alto valore culturale.