ING Challenge, al via la call per startup green

Al via le candidature della seconda ING Challenge del 2019 dedicata alle startup green. Il focus della call for startup di questo secondo appuntamento è la riduzione dell’impatto ambientale e quindi la necessità di mettere in discussione le nostre abitudini e le modalità con cui usufruiamo dei servizi in ogni aspetto della nostra vita: dalla spesa alle vacanze, dai trasporti all’abbigliamento.

La call dedicata a startup early e mid stage, vedrà il suo culmine nell’evento “Everyday Green” il 23 ottobre a Milano in cui esperti e professionisti della sostenibilità si confronteranno per scegliere la startup con l’idea più innovativa in questo ambito, che vincerà un premio in servizi del valore di €10.000.

Tre le aree di business per identificare la migliore startup partecipante:

Lifestyle, Fashion, Design & Travel : nuovi approcci circolari con l’obiettivo di reinventare la moda, il design e l’industria dei viaggi

: nuovi approcci circolari con l’obiettivo di reinventare la moda, il design e l’industria dei viaggi Mobility : sharing, zero emissioni e logistica

: sharing, zero emissioni e logistica Zero Waste: recupero, valorizzazione dei rifiuti, donazione di cibo, nuovi materiali, prodotti e servizi per ridurre gli sprechi.

Le startup interessate possono candidarsi entro il 20 settembre al seguente link: https://www.f6s.com/ingchallengeeverydaygreen/apply

ING Challenge è nato nel 2015 con l’obiettivo di formare i giovani universitari sui temi dell’imprenditorialità e del digitale. Nel 2017 il format dell’iniziativa è stato rinnovato focalizzandosi sulle fintech, mantenendo l’obiettivo di voler dare un contributo concreto e continuativo a sostegno dei talenti italiani e nel 2018 si è trasformato in una call for startup dedicata a startup innovative early e mid-stage operanti in diversi ambiti, tra cui quello della sostenibilità ambientale. Oggi la Challenge è realizzata in partnership con Cariplo Factory.

ING

ING è una banca di origine olandese che offre prodotti e servizi in 40 Paesi, con oltre 38 milioni di clienti e 51.000 dipendenti. Con oltre 1.330.000 clienti ING è presente in Italia dal 1979 con le attività di corporate banking (Wholesale Banking), con cui offre servizi finanziari a grandi imprese e a istituzioni finanziarie, e dal 2001 con il Retail Banking grazie al lancio della prima banca on line pura in Italia, che offre oggi ai risparmiatori una gamma di prodotti semplici e trasparenti (conti correnti e di deposito, prestiti personali, mutui, prodotti d’investimento). E’ oggi la prima banca digitale in Italia per numero di clienti. Innovazione e sostenibilità sono due temi chiave nella strategia ING, che vede la banca del futuro come un sistema di piattaforme aperte e la sostenibilità come un ambito di crescente rilevanza, tanto da essersi impegnata ad orientare il proprio portafoglio di prestiti di circa 600 miliardi di euro in ottica green e sostenibile. L’impegno di ING in questa direzione è stato riconosciuto dal DJSI, che ha assegnato a ING un punteggio di 82 punti su 100 (media settore bancario 54 punti).

Per tutte le notizie e informazioni su ING Italia visita la Newsroom: http://newsroom.ing.it/

