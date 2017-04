Interoute su Spacemetric per la Terra

Interoute, l’operatore proprietario della più grande piattaforma internazionale di servizi cloud e uno dei più estesi e avanzati network europei, è stato scelto da Spacemetric per far fronte alle proprie necessità di archiviazione e distribuzione dati. Spacemetric è un’azienda svedese produttrice di software, che snellisce la trasformazione dei dati grezzi provenienti dai satelliti e dai sensori aerei, convertendoli poi in immagini fruibili attraverso gli analytics.

Interoute, scelto da Spacemetric a sostegno del programma ambientale

Questa soluzione di archiviazione sicura sarà integrata con la piattaforma web SWEA (Swedish Earth data Access), sviluppata da Spacemetric per conto dello Swedish National Space Board. La piattaforma è inserita nel programma UE di osservazione della Terra Copernico, gestito dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Questi dati sono raccolti e utilizzati per sostenere ricerche ambientali e filantropiche. L’archivio di immagini dell’ESA è a disposizione degli scienziati e delle aziende di tutto il mondo grazie al cloud. Questo patrimonio, che si trova all’interno della rete cloud privata di Interoute, è condiviso da numerosi istituzioni – da enti governativi ad aziende – che vogliono trasformare i dati in opportunità professionali. Adesso, SWEA può garantire la disponibilità dei dati, in particolare agli utenti svedesi. Il Virtual Data Center di Interoute a Stoccolma è stata inaugurato 6 mesi fa, ed è uno dei 17 nodi che compongono la rete cloud privata di Interoute.

Interoute, una soluzione cloud per i dati ambientali

“Abbiamo scelto Interoute perché in grado di offrire una soluzione ibrida efficace, che mette insieme l’archivio fisico con il Virtual Data Center di Stoccolma. Il risultato è un archivio sicuro e garantito per i dati locali, con accesso rapido, grazie alla bassa latenza. Questo implica, inoltre, un processo di sviluppo più flessibile, consentendo di scalare le risorse necessarie in modo semplice e veloce, a seconda della situazione”, afferma Mikael Stern, CEO di Spacemetric.

Matthew Finnie, CTO di Interoute, ha commentato: “Lavorare al fianco di Spacemetric a questo progetto così affascinante, a supporto del programma di osservazione per la ricerca ambientale e umanitaria dell’UE, è fantastico. Interoute è stato il primo fornitore di cloud globale al mondo a lanciare un nodo nella regione nordica, con un’offerta di cloud pubblico e privato fruibile attraverso un’unica piattaforma. Il nodo di Stoccolma è soltanto uno dei 17 a livello mondiale che compongono la nostra rete cloud privata. Questo nuovo progetto è la dimostrazione del fatto che una presenza locale e una visione globale nella propria strategia cloud sono essenziali per soddisfare le richieste del mercato europeo”.

Interoute su Spacemetric

Spacemetric è un’azienda produttrice di software che si occupa di snellire il procedimento di trasformazione dei dati provenienti dai satelliti e dai sensori aerei in immagini pronte per gli analytics. Lars Edgardh e Torbjörn Westin, insieme, hanno fondato l’azienda nel 1999, con l’obiettivo di trasformare in un procedimento industriale e flessibile la creazione di immagini satellitari. Ad oggi, l’azienda offre soluzioni software convenienti e performanti, compatibili con tutti i tipi di immagini geospaziali per i sensori, integratori di soluzioni e utenti, a scopo sia civile, che militare. Il sistema Keystone Image Management è l’hub di dati di Spacemetric creato per trattare, processare e veicolare le immagini geospaziali provenienti da qualsiasi sensore per immagini, in volo o in orbita. Si basa su una rigorosa tecnica fotogrammetrica, che garantisce risultati ottimali e un rapido accesso ai dati pur abbattendo i costi, grazie all’attivazione di diversi servizi on-demand che ne semplificano l’elaborazione e l’archiviazione.

Interoute, uno dei più gandi network europei

Interoute è l’operatore proprietario di uno dei più grandi network in Europa e di una piattaforma di servizi cloud globale, che comprende 15 Data Center, 17 Virtual Data Center e 33 colocation center, con collegamenti ad altri 195 data center di terze parti in tutta Europa. La propria piattaforma full-service Unified ICT offre servizi alle aziende multinazionali, ai più importanti operatori internazionali delle telecomunicazioni, ai governi e alle università. La strategia Unified ICT di Interoute si è rivelata importante per quelle aziende che cercano connettività e una piattaforma avanzata, scalabile e sicura su cui poter costruire i propri servizi voce, video, computing e data service, ma anche per quei service provider che necessitano di infrastrutture e di un’elevata capacità di dati a livello internazionale. Con sedi in Europa e negli Stati Uniti, Interoute possiede e gestisce anche 24 reti metropolitane nei principali centri di business europei. www.interoute.it