James Senese Napoli Centrale al Mundus di Reggio Emilia, per chiudere in bellezza prima di agosto le nostre note in musica.

23 luglio : Bokantè alla Casa del Jazz di Roma, John Scofield Uberjam Band alla Rocca Malatestiana di Fano, Julie’s Haircut al Pop Sagra Urbana di Genova, Skatalites all’Auditorium di Casatenovo, Kasabian al Lucca Summer Festival, Charles Aznavour all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Edda al WooDoo Fest di Cassano Magnano, Gregory Porter al Monfortinjazz, Africa Unite al JamRock Fest di Vicenza, Nada alle Voci per la Libertà di Rosolina, Goran Bregovic in Piazza del Duomo a Cividale del Friuli

24 luglio : Trilok Gurtu, Paolo Fresu, Omar Sosa alla Rocca Malatestiana di Fano, Morcheeba al Magnolia di Segrate, Goran Bregovic alla Fondazione Bertoni di Saluzzo

25 luglio : Alpha Blondy ai Suoni di Marca a Treviso, Roberto Ottaviano Astrolabio alla Pinacoteca San Domenico di Fano, Goran Bregovic alla Fortezza Firmafede di Sarzana, Paolo Benvegnù all’Ex Dogana di Roma, Omar Sosa e Ylian Canizares all’Orto Botanico di Città Studi di Milano

26 luglio : Wire all’Ex Dogana di Roma, Bokantè alla Rocca Malatestiana di Fano, Arab Strap al Covo di Bologna, Charles Lloyd Quartet al Teatro Petruzzelli di Bari, Le Luci della Centrale Elettrica al Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena

27 luglio : Cabaret Voltaire + Apparat al Siren Festival di Vasto, Paolo Angeli alla Pinacoteca San Domenico di Fano, Morcheeba al Beeky Bay di Bellaria, Richard Galliano al Nave de Vero di Marghera, Afterhours all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, Baba Sissoko al Capo d’Orlando Blues, Omar Sosa e Ylian Canizares al Venezia Jazz Festival, Trentemoller al Sexto’nplugged di Sesto al Reghena

28 luglio : Apparat, Cabaret Voltaire (e molti altri) al Siren Festival di Vasto, Charles Lloyd Quartet alla Casa del Jazz di Roma, Zeus! al CurtaRock di Curtarolo, Asian Dub Foundation al Mind Festival di Montecosaro, Giovanni Falzone alla Pinacoteca San Domenico di Fano, Ex-Otago all’Apolide Rock Free Festival di Vialfrè, Le Luci della Centrale Elettrica alla Fiera della Musica di Azzano Decimo, Paolo Fresu al Teatro Romano di Ostia Antica, Stefano Bollani al Venezia Jazz Festival

29 luglio : James Senese Napoli Centrale + Teresa de Sio ai Suoni di Marca a Treviso, Fast Animals and Slow Kids alla Memorabile Festa della Musica Artigiana e Indipendente di Recanati, Arab Strap al Siren Festival di Vasto, Arab Strap e Trentemoller al Siren Festival di Vasto, Ex-Otago all’Ippodromo delle Capannelle di Roma, Africa Unite all’Alta Felicità di Venaus, Dhafer Youssef all’Anfiteatro Romano di Lecce, Orchestra di Piazza Vittorio alla Casa del Jazz di Roma, The Gladiators al Bergamo Reggae SunFest, Israel Vibration al Resta in Festa di Palazzolo sull’Oglio

30 luglio : Afterhours e One Dimensional Man alla Fiera della Musica di Azzano Decimo, Dhafer Youssef al Dromos Festival di Villa Verde