La gelatina sostituirà la plastica

La gelatina sostituirà la palstica. E’ l’ultima invenzione di una startup inglese per combattere l’inquinamento.

Una sfera trasparente di gelatina, grande come una pallina da ping pong e piena di acqua o altre bevande. Funzionano così le “Ooho balls”, come si chiamano le sfere di gelatina che fungono da involucri presentate a Londra e San Francisco dalla società Skipping Rocks Lab, fondata a Londra da tre giovani ingegneri spagnoli.

Si tratta di vere e proprie “bolle d’acqua” fatte di una gelatina sottile, elastica e trasparente, prodotta con alghe e totalmente commestibili. Si mettono in bocca e si possono mangiare ingoiando il liquido inserito all’interno per poi buttar ela membrana come se fossero acini d’uva o la buccia di un frutto. La membrana, infatti, è biodegradabile in 4-6 settimane e costa meno di una bottiglia di plastica.

i giovani ingegneri spiegano che, per produrre le bolle, si immergono pezzi di ghiaccio in una soluzione di cloruro di calcio e alghe. Intorno al ghiaccio si forma una membrana, e quando il ghiaccio si scioglie, la bolla è pronta.

Skipping Rocks Lab ha inventato le palline nel 2014 e ora sta raccogliendo fondi per avviare la produzione. Per lanciare le Ooho balls si pensa di partire da eventi sportivi e concerti. Se l’invenzione avrà successo, la startup conta di usarla anche per le bevande alcoliche, un mercato meno green ma molto più ricco.