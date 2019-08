La voce straordinaria di Christiane Legrand

Il 21 agosto 1930 nasce ad Aix-les-Bains, in Francia, Christiane Legrand, una delle più importanti voci femminili del jazz europeo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.

Una famigli di musicisti

La sua è una famiglia destinata a lasciare più d’una traccia nella storia musicale del Novecento. Il padre, infatti, è il clarinettista, sassofonista e compositore Raymond Legrand, mentre il fratello minore, il pianista Michel Legrand, otterrà uno straordinario successo sia come strumentista e compositore jazz che come autore e interprete di musiche e brani per il cinema. Chiusa tra i due talenti della famiglia Christiane fatica non poco a imporsi in un ambiente chiuso e un po’ maschilista come la scena jazz francese degli anni Cinquanta. Dopo gli studi di piano non si rassegna alla carriera dell’insegnamento. A partire dal 1954 inizia a cantare in varie band, comprese quelle del fratellino.

L’allitterazione dei Double-Six

Contemporaneamente, nel 1955, trova ospitalità in un gruppo vocale considerato all’avanguardia per l’epoca. Sono i Blue Stars. Successivamente cambieranno nome in Double-Six e finiranno per essere osannati dalla critica come il primo gruppo europeo capace di cimentarsi in un nuovo stile vocale basato sui virtuosismi e l’arte quasi surrealista dell’allitterazione. Sono gli anni a cavallo tra i Cinquanta e i Sessanta e Christiane diventa una delle voci francesi più importanti di quel periodo. La sua popolarità non resta, però, confinata nei ristretti confini del jazz. Più volte spazia nel pop attraverso la porta del cinema. È sua la voce femminile che canta nel film “Les Parapluies de Cherbourg” di Jacques Demy, la cui colonna sonora porta la firma del “fratellino” Michel Legrand. L’avventura con i Double-Six finisce nel 1965. Per un po’ si esibisce con Ward Swingle, ma poi lascia. Preferisce seguire da vicino i nuovi gruppi vocali che si ispirano allo stile che l’ha resa famosa. Del suo periodo con i Double Six resta una testimonianza straordinaria nell’album Dizzy Gillespie et Les Double-Six. Muore il 1° novembre 2011.