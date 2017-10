Energia, E.ON lancia nuova offerta E.ON ClimaSmart

E.ON ha lanciato la nuova offerta E.ON ClimaSmart, la soluzione flessibile per una gestione più efficiente e smart del riscaldamento domestico.

Energia, E.ON lancia nuova offerta ClimaSmart

Il check up energetico lanciato da E.ON lo scorso anno con la campagna #odiamoglisprechi ha dimostrato che la prima causa di spreco tra le mura di casa è proprio il riscaldamento domestico. Sistemi poco efficienti e una cattiva gestione delle temperature possono portare a climi domestici non adeguati, che influenzano la vita e i comportamenti dentro la propria casa.

La soluzione E.ON ClimaSmart ha lo scopo di migliorare il comfort delle famiglie italiane nonché il clima nelle abitazioni e comprende i servizi di installazione della caldaia e l’assistenza al cliente 24/7 – tramite una rete di installatori di fiducia – a cui possono essere aggiunti un termostato intelligente connesso wireless allo smartphone per una gestione “smart” della temperatura, le valvole termostatiche, la manutenzione oltre a diversi servizi opzionali tra cui la fornitura di gas.

Energia, con E.ON l’utente sceglie il riscaldamento ideale per la casa

L’utente sceglie la soluzione ideale per il riscaldamento della casa tramite il sito di configurazione eon-energia.com/climasmart e fissa un appuntamento. L’esperto E.ON effettua un sopralluogo e identifica la soluzione più adatta, sottoponendo la migliore offerta. E.ON provvede poi all’installazione e alla messa in servizio dell’impianto, fornendo assistenza e pronto intervento 24/7, 365 giorni all’anno.

“In linea con il nostro approccio strategico che pone l’accento sulla centralità del cliente, con questa nuova soluzione vogliamo andare oltre alla sola fornitura di energia elettrica e gas, entrando nella casa delle famiglie italiane in qualità di esperti di fiducia e portando loro tutti gli strumenti necessari per gestire al meglio l’energia” ha dichierato Péter Ilyés, CEO di E.ON Italia.

Energia, E.ON punta a sviluppo sostenibile

“Secondo recenti indagini, gli italiani mostrano sempre più interesse ad adottare sistemi intelligenti per la gestione del clima e del comfort dell’abitazione” aggiunge Cristian Acquistapace, Chief Sales Officier di E.ON Italia. “E.ON ClimaSmart è il primo passo verso una Smart Home: una soluzione efficiente per ripristinare il clima ideale tra le mura di casa, evitando non solo gli sprechi di energia, ma anche in bolletta” conclude Acquistapace.

Il lancio della nuova soluzione è accompagnato da una campagna pubblicitaria multicanale, su scala nazionale. Il concept creativo della campagna, realizzata anche quest’anno da M&C Saatchi, ruota intorno ai contrasti estremi di temperatura che si verificano in casa e ai vantaggi che si possono ottenere da una gestione più efficiente e smart del riscaldamento domestico, con benefici per l’ambiente, la bolletta e il proprio stile di vita. La pianificazione media, curata da Starcom, prevede l’integrazione di tutti i canali per massimizzare l’impatto e si sviluppa su scala nazionale presidiando con particolare attenzione alcune aree strategiche all’interno del territorio nazionale. Prevalgono il mezzo televisivo e il digitale, sui quali la pianificazione si sviluppa in modo innovativo e molto mirato con l’obiettivo di raggiungere le persone più interessate alla soluzione.