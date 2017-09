Riscopriamo il piacere di andare in cerca di erbe alimentari spontanee, stare in contatto con la natura, fare salutari passeggiate e variare la dieta scoprendo nuovi sapori e alimenti che spesso possiedono anche composti importanti per il nostro organismo e per la nostra salute.

Le erbacce dell’Appia Antica all’Hortus Urbis

L’Hortus Urbis, il primo ottobre, propone un percorso didattico che consentirà ai partecipanti di imparare non solo a riconoscere le piante spontanee di interesse alimentare della Campagna romana, ma anche a raccoglierle nel modo e nel periodo giusto e a come utilizzarle in cucina.

La passeggiata terminerà con assaggi di pietanze preparate utilizzando proprio le piante spontanee osservate durante la passeggiata.

Lezione su campo tenuta da Giovanni Salerno, florista ed etnobotanico; assaggi a cura di EU’S il buono fatto bene.

Si consiglia di portare una bottiglietta di acqua e scarpe comode e adatte al clima.

Sede: Hortus Urbis, via Appia Antica 42/50, Roma

Posti limitati

Orario 9 – 13

INFO: hortus.zappataromana@gmail.com

ISCRIZIONE

E’ fortemente consigliata l’iscrizione con pagamento anticipato (35 euro a persona + 5 euro di Carta Amici del Parco) all’indirizzo email hortus.zappataromana@gmail.com , (le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 di venerdì 29 settembre. Riceverete una email con le indicazioni per il pagamento).

Vedi la locandina e i dettagli del programma completo: www.hortusurbis.it

Si ricorda che l’area è dotata di zona pic nic per coloro che volessero trattenersi anche per il pranzo.



PER ARRIVARE:

Hortus Urbis presso l’ex Cartiera Latina, via Appia Antica, 42/50 (accanto alla fontanella)

In bici: ciclabile Cristoforo Colombo e percorrere il sentiero Circonvallazione Ardeatina fino a via Appia Antica, sulla sinistra dopo 10 metri (accanto alla fontanella) c’è il civico 50, ingresso alla ex Cartiera Latina.

In Bus: 118 e 218 sull’Appia Antica (Fermata Domine Quo Vadis) o 30express, 714 e 715 (Fermata Cristoforo Colombo/Bavastro o Cristoforo Colombo/Circonvallazione Ostiense) e percorrere il sentiero Circonvallazione Ardeatina nel parco Scott fino a via Appia Antica, sulla sinistra dopo 10 metri (accanto alla fontanella) c’è il civico 50, ingresso alla ex Cartiera Latina.

In macchina: parcheggiare a via Carlo Conti Rossini, Largo Gavaligi, via Omboni, via Scott e dintorni e percorrere il sentiero Circonvallazione Ardeatina nel parco Scott fino a via Appia Antica, sulla sinistra dopo 10 metri (accanto alla fontanella) c’è il civico 50, ingresso alla ex Cartiera Latina.