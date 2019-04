Lisa Stanfield, la signorina di Razzmatazz

L’11 aprile 1966 nasce a Rochdale, in Gran Bretagna, la cantante Lisa Stanfield, una delle migliori voci femminili affermatesi alla fine degli anni Ottanta. Il suo debutto in pubblico avviene a quattordici anni quando partecipa a un concorso di voci nuove.

Una popolarità inaspettata

Qualche anno dopo il suo volto diventa famoso in tutta la Gran Bretagna perché è la presentatrice del programma televisivo per bambini “Razzmatazz”. La musica resta però il suo sogno nel cassetto. Approfittando della popolarità tenta di farsi prendere sul serio come interprete, ma con scarsissimi risultati. Nessuno è disposto a investire su quella ragazza dal volto che richiama alla memoria giochi per l’infanzia. Negli anni Ottanta forma i Blue Zone con due polistrumentisti, Andy Morris e Ian Dewaney, e arriva aanche a registrare un album Big thing che però non viene neppure distribuito perché giudicato scarsamente commerciale dalla sua casa discografica. I tre, delusi finiscono per aggregarsi ai Coldcut, un duo formato da Matt Black e Jonathan Moore come musicisti d’accompagnamento e voci di supporto. Per Lisa sembra la fine dei sogni, ma invece, nel 1989, la sua voce diventa l’elemento centrale di People hold on, il terzo successo in singolo dei Coldcut.

Il debutto come solista e il successo

Nell’estate del 1989 la ragazza debutta, quindi, come solista, contando sulla collaborazione dei fedeli amici Andy Morris e Ian Dewaney che, oltre ad affiancarla nella composizione dei brani, si occupano anche della sua produzione discografica. La sua voce calda e “nera” che fa quasi da contrappunto all’immagine fresca e giovanile, catturano l’attenzione del pubblico fin dal primo singolo This is the right time che prepara il terreno all’exploit di All around the world e dell’album Affection, dominatori delle classifiche. Proprio quando non se l’aspettava più Lisa si ritrova così catapultata al vertice del successo e il 1989 si conclude con il titolo di “miglior cantante britannica”. Gli anni Novanta si aprono con una lunga fila di varie nomination per i Grammy Awards e numerosi premi, ma lei, consapevole della fragilità del successo, cerca di gestire con oculatezza la sua produzione. Riduce al minimo i concerti e le esibizioni, ma non lesina il suo aiuto alle iniziative benefiche, come quando, nel 1990, partecipa alla registrazione di Red, Hot & Blue” un doppio album destinato a raccogliere fondi per la ricerca contro l’AIDS, cantando Down in the dephs, un vecchio brano di Cole Porter.