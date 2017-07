ll sogno in bianco e nero della 2-Tone

Il 28 luglio 1979 entra nella classifica dei dischi più venduti il singolo Gangsters degli Specials. Per la prima volta le classifiche britanniche ospitano un disco della 2-Tone, la casa discografica autogestita dalla band, il cui logo, un omino bianco e nero, è diventato da tempo il simbolo del movimento ska.

Un laboratorio ska

Più che un’etichetta la 2-Tone è un laboratorio dello ska, la musica nata dalla mistura tra la secca essenzialità del punk e la ritmica armonia delle musiche giamaicane. Per i giovani ribelli e antirazzisti delle metropoli britanniche la 2-Tone è l’emblema di un rinnovamento musicale capace di mescolare culture diverse. Nata dalla geniale e fertile inventiva di Jerry Dammers, il leader degli Specials, ha una struttura del tutto improbabile. Non c’è una vera e propria sala di registrazione. I primi nastri vengono praticamente registrati tutti, o quasi, nel suo appartamento a Coventry. Non c’è una programmazione né uno staff che si occupi del marketing. La principale e, per molto tempo, unica forma di promozione sono i concerti e il nutrito sottobosco di fanzine del movimento ska, fogli autoprodotti che passano di mano in mano. Soltanto l’anno prima gli Specials, pur di salvaguardare l’integrità artistica dell’etichetta, hanno rifiutato di firmare un ricco contratto proposto loro da Bernie Rhodes, il manager dei Clash.

L’omino bianco e nero è di sinistra e antirazzista

La 2-Tone non è soltanto Specials. Si può dire che tutti i principali gruppi del movimento ska partano dall’etichetta dell’omino bianco e nero “di sinistra e contro ogni razzismo”. La lista è lunghissima e comprende dai Selecter ai Madness, dai Beat agli Swingin’ Cats, alle Bodysnatchers, a Rico, un trombonista giamaicano onnipresente considerato una sorta di portafortuna. E quando la destra si scatena, da questo gruppo nasce l’idea della resistenza militante contro le violenze del National Front. Non tutti resisteranno per sempre alle lusinghe del mercato e anche la 2-Tone finirà. L’esperienza resterà però una delle pagine più belle della musica britannica.