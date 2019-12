Il 21 dicembre 1974 al vertice della classifica britannica dei singoli più venduti ci sono i Mud con il brano natalizio Lonely this Christmas.

Gli artefici sono Chinn & Chapman

I Mud si confermano così uno dei fenomeni commerciali dei primi anni Settanta al fianco degli alfieri di Slade, T. Rex, Sweet, Bay City Rollers, Alvin Stardust e Gary Glitter. Il singolo di Natale è il settimo disco della band che arriva nelle posizioni di vertice della classifica e conferma una sequenza di successi iniziata con Crazy nel 1973. Si tratta di un risultato che va al di là delle più rosee previsioni del gruppo formato nel 1966 dal cantante Les Gray, dal chitarrista Rob Davis, dal bassista Ray Stiles e dal batterista Dave Mount. Le fortune commerciali, però, non arrivano per caso. Sono, infatti, il frutto dell’attenta promozione di una coppia dalle mani d’oro come quella formata dagli autori e produttori Chinn & Chapman, geniali protagonisti della scena glam e artefici del successo di artisti come Suzi Quatro e gli Sweet.

L’apice e il lento declino

La parabola ascendente dei Mud continuerà fino al 1975, anno in cui piazzeranno ben sei brani in classifica: The secrets that you keep, Oh boy, Moonshine Sally, One night, L-L-Lucy e Show me you’re a woman. Nello stesso anno, però, il rapporto che li lega a Chinn & Chapman si sfilaccerà fino alla rottura. I Mud penseranno di poter continuare da soli senza pigmalioni, ma non sarà così. Da una parte la crisi inarrestabile del glam rock e dall’altra l’ingenua scelta di ripetersi all’infinito segnerà l’inizio di un lento declino della band, costellato però dal successo di brani come Oh boy e altri. Dopo lo scioglimento in anni recenti più volte sull’onda della nostalgia i vari membri hanno tentato di riproporre la band dal vivo con i vecchi successi.