Ma Rainey, la madre del blues

Il 26 aprile 1886 a Columbus, Georgia nasce Ma Rainey, una delle più grandi cantanti della storia del blues.

Una fama leggendaria

Il suo vero nome è Gertrude Pridgett e dopo essersi fatta le ossa girovagando per gli stati del sud degli Stati Uniti viene scoperta e lanciata dalla nascente industria discografica di Chicago e conquista una fama leggendaria. Se a Bessie Smith è toccato il titolo d’imperatrice del blues, la Rainey viene soprannominata “Mother of the blues”, madre del blues. È lei la prima grande vedette nera della storia della musica statunitense e l’originale creatrice dello stile del blues classico. A quattordici anni esordisce in uno spettacolo di vaudeville e a diciotto spose l’attore e ballerino Will “Pa” Rainey col quale forma un solido sodalizio artistico e sentimentale.

L’incontro con Bessie Smith

In quel periodo lavora anche con i celeberrimi Rabbit Foot Minstrels e incontra la giovanissima esordiente Bessie Smith di cui diventa amica e consigliera. Lo stile di Ma Rainey fonde la tensione realistica del blues rurale con l’equilibrio espressivo degli stili vocali urbani. Altri lo chiameranno “classic blues”. Con lei suonano con grandi solisti del jazz e del blues come Armstrong, Tommy Ladnier, “Georgia Tom” Dorsey e Tampa Red. Nel 1933 dopo la morte di una sorella e della madre si ritira a Rome, in Georgia, dove resta fino alla morte, avvenuta il 22 dicembre 1939