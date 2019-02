Made in Nature, al via il progetto europeo

Made in Nature è il progetto finanziato dall’Unione Europea per promuovere, nei prossimi tre anni (dal 1 febbraio 2019 al 31 gennaio 2022), i valori e la cultura della frutta e verdura biologica in Italia, Francia e Germania. Proprio come indicato nel claim: Scopri i valori del biologico europeo, lo scopo del progetto finanziato dall’Unione Europea, per un totale di 1,5 milioni di euro, sarà quello di far conoscere, attraverso incontri b2b, fiere, eventi per la stampa e iniziative indirizzate ai consumatori dei tre paesi, il mondo dei prodotti 100% naturali.

Il Progetto mette in evidenza con profondità i valori del biologico e dei produttori che scelgono questa modalità commerciale rinunciando spesso a oltre il 40% della produttività dei propri terreni, a cui si riferisce anche il visual e il concept di comunicazione, in cui la famosa onda del pittore Hokusai viene trasformata con un gioco di suggestioni che richiamano la natura ma anche la forza del mare per rappresentare l’ortofrutta fresca e trasformata biologica che diventa non solo una scelta alimentare ma, anche, uno stile di vita che rispetta la natura da cui proviene.

Negli ultimi anni il comparto biologico ha visto un incremento per quanto riguarda i consumi e la diffusione dei prodotti, tanto da aumentare le proprie cifre in maniera costante. In questo quadro l’Italia (+153% rispetto al 2008) si pone fra i principali attori del mercato e dell’export (per un mercato che sfiora i 2 miliardi), così come la Germania (+79% di consumi rispetto al 2002) e la Francia (+20% di consumi dal 2016). Nonostante questo, la maggior parte dei consumatori europei conosce l’agricoltura biologica e i suoi requisiti in termini macro e, tuttavia, entrando nel dettaglio, emergono notevoli carenze: gli Italiani sono nelle retrovie rispetto alla media europea per quanto riguarda la conoscenza del marchio “agricoltura biologica” (16%) mentre Francia e Germania sono meglio posizionate (32%) ma mostrano anch’esse la necessità di supportare il consumatore nella comprensione effettiva di cosa comporti in termini di qualità e sicurezza questo tipo di certificazione.

Made in Nature nasce proprio con questi presupposti, con la volontà di condividere i valori fondamentali del biologico rivolgendosi in tutti e tre i paesi con azioni specifiche che porteranno a una conoscenza diffusa, adattata a ciascuna realtà, con l’obiettivo di aumentare la coscienza dei consumatori, attraverso azioni mirate che coinvolgeranno anche gli organi di informazione (stampa, bloggers, etc) e gli operatori del settore. L’obiettivo è quello di raggiungere 24 milioni di consumatori per migliorare l’awareness nei confronti dei prodotti biologici e portare, nei tre anni, un aumento ulteriore dei consumi.

Dopo il lancio a Berlino seguiranno, poi, altre iniziative che coinvolgeranno i consumatori dei tre paesi target con eventi instore, campagne di digital advertising e pr, e raggiungeranno i giornalisti e i buyer di tutto il mondo con appuntamenti all’interno delle principali fiere del settore (Sial, Anuga, Fruitlogistica, Macfrut, Biofach) e vedranno la realizzazione di workshop ed eventi con lo scopo di mettere in luce tutti i valori del Bio europeo.

Le imprese coinvolte in questa importante attività indirizzata al mercato italiano, francese e tedesco sono big del biologico italiano come Brio, Canova, Conserve Italia, Veritas Biofrutta e Lagnasco, coordinate da CSO Italy, il Centro Servizi titolare del Progetto.