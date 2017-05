Maggio in Sax a Roma

Torna Maggio in Sax, rassegna jazz giunta alla sua quarta edizione che raccoglie in un ricco calendario di concerti durante il mese di maggio, i migliori sassofonisti italiani e internazionali.

Maggio in Sax al Tramjazz e al Ballad Caffè

Trentatre concerti divisi in due sedi speciali per il jazz e la musica dal vivo a Roma: Tramjazz e il Ballad Caffè.

Tramjazz è un’iniziativa che ha celebrato i dieci anni di successo, divenendo ormai uno dei luoghi più originali e ricercati per la musica jazz dal vivo a Roma, conosciuto in tutto il mondo. TramJazz è una vera sala da concerto viaggiante per esperienze musicali sempre diverse. Un percorso musicale che corre parallelo a quello attraverso la Roma notturna che porta ogni sera il pubblico nei luoghi più suggestivi della Capitale, da San Lorenzo a Valle Giulia, Santa Croce in Gerusalemme, San Giovanni, il Colosseo, il Circo Massimo, la Piramide per ritornare dopo tre ore a Piazza di Porta Maggiore, luogo di arrivo e di partenza di questa speciale avventura in musica.

Il Ballad Caffè, in via di Porta Labicana 52, alle pendici del quartiere di San Lorenzo, è invece il nuovo salotto della musica dal vivo a Roma, nato da poco più di sette mesi è divenuto da subito una meta privilegiata della creatività musicale e non solo, ospitando memorabili jam session e concerti dei maggiori artisti italiani e internazionali.

Maggio in Sax, i migliori sassofonisti a Roma

Alla nuova edizione di ‘Maggio in Sax’ partecipano i migliori solisti della scena internazionale con progetti musicali tutti molto diversi e originali. Da Michael Rosen, jazzista di New York attivissimo da anni sulla scena jazz europea, Simone Alessandrini, virtuoso del sax a 360°, Daniele Tittarelli, brillante protagonista anche di molte performance televisive – come nella trasmissione Gazebo -, Max Ionata, uno degli artisti più apprezzati all’estero, in particolare in Giappone dove gode di grande fama, Maurizio Giammarco, figura carismatica del jazz italiano, che vanta una carriera ultra trentennale durante la quale ha esplorato il jazz in tutte le sue molteplici forme, Gabriele Coen, tra i massimi divulgatori in Europa della tradizione musicale popolare ebraica reinterpretata in chiave jazz, Paolo Recchia, dallo stile inconfondibile che fonda le radici negli albori del bebop, Gaetano Partipilo. musicista ricercato e di grande versatilità. Marcello Allulli, originale sperimentatore tra neo-bop, funk, musica folklorica, avanguardia e melodia mediterranea, Genzo Okabe, nato a Tokyo, che porta nella sua musica anche l’essenza dell’antica tradizione delle sue origini, il talento dello spagnolo Daniel Juàrez e quello dell’olandese Barend Middelhoff, figura emblematica di musicista cosmopolita, e ancora Carlo Conti, Piersimone Crinelli, Danielle Di Majo, Marco Ferri, Gianni Gagliardi, Andrea Santaniello, Achille Succi, Alessandro Tomei, Manuel Trabucco, Gianluca Vigliar.

Un mese di musica da vivere dunque intensamente a Roma, protagonista ancora una volta della cultura internazionale, con un importante jazz festival che anima la traboccante fioritura della primavera romana.

‘Maggio in sax’ è un progetto di Brecce per l’arte contemporanea, curato da Nunzia Fiorini.

3 Maurizio Giammarco

Maurizio Giammarco sax

Luca Mannutza piano

4 Daniel Juàrez

Daniel Juàrez sax

Roberto Tarenzi piano

Roberto Pistolesi batteria

5 Paolo Recchia Trio “Peace Hotel”

Paolo Recchia sax

Enrico Bracco chitarra

Nicola Borrelli contrabbasso

6 Gabriele Coen ‘Klezmer night ‘

Gabriele Coen sax

Lutte Berg chitarre

Pietro Lussu piano

7 Genzo Okabe ‘Okabe Family’

Genzo Okabe sax alto

Miguel Rodriguez piano

Steeve Zwannink contrabbasso

Francesco De Rubeis batteria

9 Andrea Santaniello “Tribute to be bop”

Andrea Santaniello sax

Andrea Candela piano

10 Alessandro Tomei

Alessandro Tomei sax

Michael Occhipinti chitarra

Marco Lordi basso

Giampaolo Scatozza batteria

12 ‘Notturno’ Cappucci/Allulli duo

Marcello Allulli sax

Daniele Cappucci contrabbasso

13 Barend Middelhoff Meets Riccardo Fassi Trio ‘Music about Stan Getz’

Barend Middelhoff sax tenore

Riccardo Fassi pianoforte

Elio Tatti contrabbasso

Pietro Iodice batteria

14 Barend Middelhoff Meets Riccardo Fassi Trio ‘Music about Stan Getz’

Barend Middelhoff sax tenore

Riccardo Fassi pianoforte

Elio Tatti contrabbasso

Pietro Iodice batteria

16 Daniele Tittarelli

Rotem Sivan Trio

17 Simone Alessandrini

18 Max Ionata

Max Ionata sax

Joseph Lepore basso

19 Carlo Conti

Carlo Conti sax alto

Ettore Carucci piano

Vincenzo Florio contrabbasso

John Arnold batteria

20 Gaetano Partipilo

21 Michael Rosen

23 Danielle Di Majo meets Atrio

Danielle Di Majo: sax alto & soprano

Gianluca Massetti: pianoforte

Dario Giacovelli Basso elettrico

Moreno Maugliani batteria

24 Piersimone Crinelli

25 Achille Succi

Achille Succi sax

Danilo Blaiotta piano

26 Gianni Gagliardi ‘Nomadic Nature’

Gianni Gagliardi sax

Domenico Sanna piano

Jacopo Ferrazza basso

Francesco De Rubeis batteria

27 Marco Ferri

Marco Ferri sax

Gegè Munari batteria

28 Gianni Gagliardi ‘Nomadic Nature’

Gianni Gagliardi sax

Domenico Sanna piano

Jacopo Ferrazza basso

Francesco De Rubeis batteria

30 Gianluca Vigliar Quintet

Gianluca Vigliar sax

Francesco Fratini tromba

Andrea Biondi vibrafono

Luca Fattorini contrabbasso

Marco Valeri batteria

Calendario al Tramjazz

4 Gabriele Coen ‘Klezmer night’

Gabriele Coen sax soprano. clarinetto

Lutte Berg chitarra

Marco Loddo comtrabbasso

5 ‘Jazz Meets The World’

Gabriele Coen sax soprano,clarinetto

Lutte Berg chitarra

Marco Loddo contrabbasso

6 Genzo Okabe ‘Okabe Family’

Genzo Okabe sax alto

Miguel Rodriguez piano

Steeve Zwannink contrabbasso

Francesco De Rubeis batteria

12 Manuel Trabucco feat Alberto Parmegiani

Manuel Trabucco sassofoni

Alberto Parmegiani chitarra

Steve Cantarano basso

Riccardo Gambatesa batteria

13 ‘Notturno’ Cappucci/Allulli duo

Marcello Allulli sax

Daniele Cappucci contrabbasso

19 ‘Manhattan Jam’ Michael Rosen

Michael Rosen sax

Joseph Lepore bass

20 Simone Alessandrini

Simone Alessandrini sax

Enrico Zanisi piano

Jacopo Ferrazza contrabbasso

25 Gianni Gagliardi ‘Nomadic Nature’

Gianni Gagliardi sax

Domenico Sanna piano

Jacopo Ferrazza basso

Francesco De Rubeis batteria

26 Marco Ferri feat Gegè Munari

Marco Ferri sax

Gegè Munari batteria

Domenico Sanna piano

27 Max Ionata duo

Max Ionata sax

Domenico Sanna piano