La maggiorana: il simbolo della felicità

La maggiorana pare sia arrivata in Europa dalle lontane Africa e Asia grazie ai Crociati. Inalata, è un ottimo rimedio contro il raffreddore.

La maggiorana era considerata simbolo di felicità e gli antichi Romani la utilizzavano come rimedio per la cura di molti disturbi tra cui contusioni e problemi agli occhi; veniva chiamata “mazurana” ed è forse proprio dal nome dato all’erba dai Romani, che è derivato il nome maggiorana di oggi. Nell’antica Grecia invece i medici consideravano la pianta della maggiorana valido antidoto contro i morsi dei serpenti, i reumatismi ed i dolori muscolari.

La leggenda della maggiorana

Un’antica leggenda narra che fu la dea dell’amore Afrodite a coltivare per la prima volta la maggiorana dandole il suo tipico aroma. Proprio per questo c’era l’usanza tra le ragazze greche di mettere sotto al cuscino un rametto di maggiorana, così in sogno sarebbe loro apparso il volto del loro futuro sposo. Inoltre nelle cerimonie di nozze si attorniavano gli sposi stessi di rametti di maggiorana, per assicurare loro fortuna in amore.Nella mitologia greca si racconta che Imeneo figlio di Magnete era morto all’improvviso mentre stava cantando le nozze di Dioniso e Altea.

Per far rivivere la sua memoria fu deciso di invocarlo in occasione di tutti i matrimoni ed intitolargli il canto in onore degli sposi; lo si raffigura con una fiaccola, un flauto, una corona di fiori maggiorana. In passato le donne innamorate tenevano sul davanzale una piantina alla quale il cavaliere rivolgeva il suo saluto e,se lei apriva la finestra per fare un cenno d’Intesa all’uomo si usava dire con espressione ambigua che l’uomo “svegliava la maggiorana”. Si narra che Amaraco un ufficiale del re di Cipro Aveva il compito di custodire profumi. Un giorno Purtroppo si spezza un vaso colmo di un essenza preziosa e tale flusso dispiacere che ne morì.

Gli dei commossi da tanta delicatezza d’animo lo trasformarono nella maggiorana. La Maggiorana è una pianta con fusti ramificati alti fino a 50 cm all’inizio sono verde cenere e poi col tempo diventano glabri. Le foglie sono opposte hanno un picciolo corto e oblungo e Ovale e si restringe alla base. La superficie è bianca perché è presente un feltro di peli che nelle foglie vecchie sparisce. I fiori sono composti da numerose spighette inserite nella cella delle foglie superiori il colore è bianco o rosato.

I frutti sono allungati e ovali prima di colore giallo poi bruno. È originaria dell’Asia centrale dell’Africa settentrionale è coltivata abbondantemente da molto tempo ed è divenuta spontanea. Si raccoglie da luglio a settembre recidendo la pianta 10-15 cm da terra e si conservano in Maxi si appendono un luogo areato all’ombra si conserva in recipienti di vetro o di porcellana.

Ha proprietà aromatizzanti, digestive, antispasmodiche, antinevralgiche e sedative; i suoi principi attivi sono l’olio essenziale, quale terpineolo, canfene, borneolo e sali minerali.

La Maggiorana è impiegata in cucina e anche molti liquori, nelle conserve, negli alimenti e in profumeria. Stimola la secrezione dei succhi gas trici e risveglia l’appetito.Sul tratto intestinale la Maggiorana agisce normalizzando i processi digestivi, bloccando le fermentazioni, attenuando le contrazioni dolorose.

Per le sue caratteristiche sedative la Maggiorana è utile come bevanda di conforto per tutte le forme dolorose intestinali e nevralgie e mal di testa; ha proprietà espettoranti e leggermente diuretiche. Facendo inalazioni è un buon rimedio per il raffreddore poiché contribuisce a liberare dal muco la cavità nasale.

LA MAGGIORANA, I CONSIGLI DEL FARMACISTA

Uso interno

Le sommità fiorite vengono impiegate per la digestione difficile, i dolori addominali, le nevralgie, il raffreddore e la tosse.

Infuso

Un grammo in 100 millilitri di Acqua. 1,2 tazzine all’occorrenza.

Tintura

20 grammi in 100 millilitri di alcol a 30 gradi a macero per 5 giorni. 10 20 gocce su zucchero all’occorrenza.

Tintura vinosa

2 grammi in 100 millilitri di vino bianco a macero per 5 giorni

Un bicchierino all’occorrenza

Uso esterno

Si usano le sommità fiorite per nevralgie dolori reumatici

Infuso

5 grammi in 100 millilitri di acqua fare frizioni

Avvertenze

Verificare su piccole zone di pelle la sensibilità individuale

LE ERBE IN CUCINA

Paccheri ripieni alla maggiorana

Ingredienti

10 paccheri

100g salsiccia

6-7 fette pancetta

100g ricotta

100g broccoli

1/2 cucchiaino maggiorana

1 cucchiaio parmigiano grattugiato