Mareblu con il suo Nuovo Tonno all’Olio di Oliva con meno olio*, creato in partnership con Legambiente, si schiera in difesa delle tartarughe marine. Dal 1 settembre 2018 al 15 aprile 2019, acquistando una confezione del nuovo Tonno all’Olio di Oliva Mareblu con grafica dedicata, sarà possibile partecipare ad un fantastico concorso. Una volta effettuato l’acquisto di almeno una delle confezioni coinvolte, basterà visitare il sito dell’iniziativa, mareblupertartalove.it, digitare il codice riportato all’interno della confezione e incrociare le dita: in palio ogni giorno un certificato di adozione simbolica di una tartaruga marina e un’Agenda del Mare 2019 firmata Legambiente!

Mareblu e Legambiente insieme per le tartarughe

Attraverso questa iniziativa Mareblu continuerà a supportare il lavoro di Legambiente a favore delle tartarughe marine. Nei centri di recupero Legambiente, infatti, le tartarughe bisognose di cure – ferite dalle eliche delle barche, intossicate dai rifiuti scambiati per cibo, intrappolate nelle reti da pesca – vengono medicate con attenzione e amore e, una volta ristabilite, rilasciate in mare.

Scegliendo di acquistare il Nuovo Tonno all’Olio di Oliva Mareblu, per il consumatore sarà possibile contribuire simbolicamente alle spese necessarie per curare le tartarughe ferite e sostenere l’associazione nelle sue numerose attività, supportando quindi in modo concreto l’impegno di Legambiente a beneficio del territorio e della biodiversità.

Tartarughe da raccontare

A ogni vincitore verranno inviati un kit virtuale – che include un certificato di adozione simbolica e una fotografia della tartaruga scelta – e un’agenda del Mare 2019. Inoltre su www.tartalove.it sarà possibile conoscere la storia di ciascuna delle tartarughe coinvolte nel progetto di Legambiente: ognuna ha la sua storia da raccontare e un piccolo gesto può contribuire alla tutela e alla cura di esemplari meravigliosi e affascinanti, per far sì che la loro vita possa essere quanto più lunga e felice possibile.

Il nuovo Tonno all’Olio di Oliva di Mareblu è caratterizzato da una formula “perfetta”: mantiene intatto tutto il gusto del classico Tonno all’Olio di Oliva, grazie alla stessa quantità di tonno rispetto a una lattina da 80g, ma con meno olio da scolare. Queste caratteristiche lo rendono un prodotto pratico per chi lo consuma, poichè non dovrà eliminare l’olio in eccesso, e amico dell’ambiente perchè evita lo spreco e la dispersione inutile di olio nell’ecosistema. Il nuovo Tonno rientra nel progetto SeaChange, il piano di Thai Union che garantisce il rispetto dei mari, la sicurezza dei lavoratori e la legalità per l’industria ittica. La confezione – realizzata con carta certificata PEFC, garanzia di provenienza da foreste gestite in modo sostenibile e da fonti controllate – riporta il logo di Legambiente, sostenitore e partner del progetto.