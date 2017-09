Ancora davvero esiguo il numero di proposte che sottoponiamo ai nostri lettori musicofili per questa terza settimana di settembre. E il titolo della nostra piccola rubrica questa volta è per i Massimo Volume, attesi a Bologna (con una line-up molto asciutta composta da Emidio Clementi al basso e alla voce, Egle Sommacal alle chitarre e Vittoria Burattini alla batteria) per a presentare al pubblico del mitico FreakOut la sonorizzazione del film “La Caduta della Casa degli Usher”. Nota per chi non avesse già acquistato i biglietti in prevendita: il concerto è sold out già da tempo.

Lunedì 18 :

XY Quartet a Villa d’Este a Tivoli.

Martedì 19 :

Javier Girotto al Teatro Vascello di Roma.

Giovedì 21 :

Alva Noto al Teatro della Compagnia di Firenze, Marco Parente al Monk di Roma per i vent’anni di “Eppur non basta”, Ginevra di Marco nel Cortile del Rettorato di Siena (il giorno dopo da Contempo Records a Firenze) e Dominique Pifarely, Daniele Roccato, Michele Rabbia e Paolo Fresu & Gianluca Petrella all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Venerdì 22 :

Paolo Angeli al Centro Stabile di Cultura di San Vito di Leguzzano, Anne Quiller & Pierre Horckmans e Paolo Damiani Vingt Ans Après all’Auditorium Parco della Musica di Roma e Massimo Volume al FreakOut di Bologna.

Sabato 23 :

Locanda delle Fate al Planet e Mike Cooper al Blutopia, a Roma.