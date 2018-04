Morini Rent – il gruppo italiano che opera nel settore del noleggio di auto, veicoli commerciali e isotermici – continua ad arricchire la sua offerta e ad allargare la flotta: ai suoi 2.600 mezzi aggiunge oggi i Van Ɛ-Morini Full Electric.

Da sempre attento alle esigenze dei suoi clienti, Morini Rent mette a disposizione del suo parco mezzi i Van Citroën Berlingo Full Electric, ottenuti grazie alla partnership consolidata con il Gruppo PSA, per agevolare privati e piccole-medie imprese e continuare ad offrire il meglio, sia dal punto di vista della tecnologia sia di quello dell’ambiente.

Da Morini Rent nuovi veicoli elettrici

Oggi, infatti, i centri cittadini sono aree non sempre facilmente percorribili da diverse tipologie di veicoli: sono spesso zone a traffico limitato, accessibili solo in determinate fasce orarie, oppure sono soggetti a particolari pedaggi. Le operazioni di trasporto, ritiro e consegna delle merci diventano così più complesse. Non è un caso se Morini Rent ha scelto le città di Milano, Firenze e Roma per avviare il progetto di inserimento dei Van Ɛ-Morini Full Electric: in questo modo tutti potranno accedere con comodità ai centri storici, con eventuali agevolazioni previste dai singoli comuni e con la garanzia di emissioni zero.

Morini Rent punta a sostenibilità

La flotta Morini Rent vanta già un’ampia offerta di auto, veicoli commerciali – sia di piccola taglia sia di grandi dimensioni – e furgoni isotermici, quest’ultimi fiore all’occhiello dell’offerta noleggio – grazie ad accessori come il termo-registratore e le pareti isotermiche divisorie.