Muddy Waters, il blues dei bar degli operai

Il 30 aprile 1983 muore Muddy Waters uno dei leggendari musicisti del delta del Mississippi. McKinley Morganfield, questo è il suo vero nome, nasce il 4 aprile 1915 a Rolling Fork, in Mississippi.

Le registrazioni di Lomax

Nel 1941 il ricercatore Alan Lomax lo convince a registrare due brani, Country blues e I be’s troubled che lo fanno conoscere al di fuori del ristretto ambiente del delta. Trasferitosi poi a Chicago firma un contratto discografico con la Chess e formò la sua prima band con Little Walter all’armonica, Jimmy Rogers alla chitarra, Otis Spann al pianoforte e una serie interminabile di bassisti e batteristi. Per quasi tutti gli anni Cinquanta Muddy rappresenta l’avanguardia del blues e dalla sua creatività nascono brani entrati a far parte della storia della musica come Hoochie coochie man, Got my mojo working, Rollin’ stone, You shook me, Mannish boy, Just make love to me, Louisiana blues e tanti altri.

Una grande carica emozionale

Nella sua interpretazione non li canta, qualche volta li urla, ma in genere li borbotta con una dizione smozzicata che rende le parole incomprensibili. Con lui il blues attinge alla civiltà dei bar degli operai. Melodia e armonia sono elementi trascurabili di fronte alla carica emozionale. Waters cambia anche l’immagine del bluesman che da menestrello solitario diventa showman e leader I Rolling Stones, ispiratisi per il nome alla sua canzone Rollin’ stone, lo considerano uno dei loro principali punti di riferimento, insieme a Bo Diddley e Howlin’ Wolf. Tra i suoi moltissimi album i più importanti restano Folk singer, Hard again, At Newport, At Woodstock, Live, Sail on, London Sessions, Call me Muddy Waters, Unk in funk, McKinley Morganfield e Can’t get no grindin’.