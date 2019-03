Il 22 e il 24 marzo al Museo di Storia Naturale “G. Doria” di Genova avrà luogo la prima edizione del NarraNatura Festival, una tre giorni di eventi speciali rivolti a tutti, adulti, bambini e più in generale alle famiglie, con l’intento di sensibilizzare, divertire, far riflettere, emozionare, incuriosire, far riscoprire il piacere dell’incontro e della partecipazione.

Il Festival di narrazione “NarraNatura” – tanti modi per raccontare la Natura – nasce con lo scopo di narrare le meraviglie del nostro Pianeta.

Divulgatori, scrittori, naturalisti, storytellers, attori, documentaristi, musicologi e fotografi si alterneranno nella narrazione delle loro esperienze, ciascuno con la propria personale visione della Natura.

Dalla narrazione nasce la meraviglia, dalla meraviglia la passione e dalla passione il rispetto e la tutela nei confronti di un patrimonio sempre più fragile, sempre più indebolito dall’azione dell’uomo.

Narrare la natura è quindi uno strumento per avvicinare le persone anche ai suoi aspetti più curiosi, meno noti, a volte un poco misteriosi o decisamente buffi. Serve a far capire quanti elementi leghino tutte le specie viventi fra loro nei diversi ambienti e quanto a volte un equilibrio sia così fragile da avere la necessità di essere preservato. Serve a vedere e rivedere la posizione dell’essere umano in questo contesto.

Un racconto, sia esso costruito con parole, con immagini o con note musicali, non si ferma mai al suo termine ma continua nei pensieri e nel cuore di chi lo ha ascoltato. Ed è questo il nostro intento.

Il Museo Civico di Storia Naturale G. Doria con la sua storia ultracentenaria è da sempre punto di riferimento della città di Genova per tutti gli studiosi e gli appassionati di Natura

Il Museo G. Doria svolge da sempre un’intensa attività di conservazione e studio delle collezioni scientifiche con reperti provenienti da ogni parte del mondo.

Ricopre un ruolo fondamentale nella didattica della storia naturale e ogni anno offre un vasto programma di attività dedicate ai bambini, alle famiglie e alle scuole e cicli di conferenze rivolte al pubblico adulto.

Il Festival ha come scopo quello di narrare le meraviglie del nostro Pianeta

Il Festival si rivolge ai bambini che, per loro inclinazione, amano gli animali, le piante e tutti gli organismi che popolano la Terra; si rivolge agli adulti che non hanno perso il senso di stupore tipico dei bambini e che riescono ancora ad emozionarsi davanti alle meraviglie che la Natura offre; si rivolge ai curiosi di tutte le età, che attraverso il dialogo con varie personalità vogliono ampliare la loro visuale sul Mondo.

La giornata di domenica 24 marzo sarà dedicata ai bambini con quattro eventi/spettacolo

differenziati per fascia di età. Tutte le attività avranno una durata di 50/60 minuti.

Nell’atrio del Museo Doria sarà allestito uno spazio dedicato al bookshop con la possibilità di acquistare i libri dei protagonisti delle serate e di editori che sono specializzati nell’editoria scientifica e naturalistica, presso il quale sarà possibile farsi autografare il libro a piacevole ricordo della serata.