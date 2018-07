Nasce la stevia made in Italy

L’ Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo aver stimato che il 39% degli adulti di tutto il mondo è in sovrappeso, raccomanda la riduzione dell’utilizzo dello zucchero, per combattere gravi malattie quali l’obesità ed il diabete, le quali hanno anche pesanti ricadute sui costi sociali a carico dei Governi.

Le grande industrie, in primis il colosso Coca Cola, sempre attente a cogliere le opportunità di mercato, hanno introdotto, a livello mondiale, negli ultimi anni oltre 9mila prodotti a base di estratti di stevia. Tutto questo interesse deriva da due caratteristiche salienti presenti negli steviosidi della pianta di stevia: è un dolcificante “naturale” ed a ZERO calorie, 300 volte più potente a parità di quantitativi, dello zucchero, quindi adatto anche a diete ipo-caloriche. In paesi industrializzati come il Giappone, il mercato dei dolcificanti è per il 50% già basato sui derivati di stevia, generando in questo ed in altri paesi, un consumo mondiale stimato , entro il 2020, in 11-17 miliardi di $.

Nonostante la stevia sia stata consumata da centinaia d’ anni dalle popolazioni indigene del Paraguay, i glucosidi steviolici da essa estratti, sono rimasti fuori legge nell ‘Unione Europea fino al 2011 quando il Parlamento ha deciso di autorizzare unicamente l’impiego dei glicosidi steviolici ottenuti come additivi dolcificanti per l’uso umano con la sigla E 960.

Un ulteriore passo avanti è stato fatto recentemente in Italia dal Ministero delle Politiche Agricole, che chiarisce come la Stevia rebaudiana (pianta intera o parti di essa), può anche essere utilizzata come ingrediente per tè, infusioni di frutti e tisane.

Ma aggiunge il Dott. Massimo Somaschini, agronomo esperto di stevia “ importanti ricerche sono in corso in Italia ed all’ estero per evidenziare altre sostanze presenti nella stevia ovvero anti-ossidanti od anti-aging .”

Attualmente la coltivazione di stevia è diffusa, principalmente, in Cina, Stati Uniti, Sud America e da qualche anno anche nelle regioni del Sud della Spagna, Francia e Grecia.

Nonostante la stevia sia una pianta rustica e di facile coltivazione ( limite minimo di temperatura è -4 C°/ -6 C°), assimilabile come pratiche colturali all’origano, in Italia non ha ancora trovato il giusto ruolo fra le coltivazioni industriali ed ad alto reddito fruibili dagli agricoltori.

Un’ azione strategica ed innovativa è quella che ci riporta il project leader Dott. Massimo Somaschini: “un gruppo di imprenditori agricoli lungimiranti delle province di Agrigento e Trapani , quest’anno avvieranno diverse coltivazioni pilota di 1-2 ettari ciascuna. Queste aziende, da me capitanate, oltre che rifornirsi di piantine di ibridi di stevia ad alto contenuto di Rebaudosina-A , il dolcificante contenuto nelle foglie , si sono avvalse di un accordo fatto con una multi-nazionale francese la Stevia Natura di Riom, che pagherà gli agricoltori sulla base della concentrazione dei glucosidi steviolici contenuti nelle foglie secche di stevia. Dato il carattere pre-industriale dell’iniziativa, le aziende agricole dovranno seguire un rigido disciplinare agronomico, ma saranno facilitate dall’utilizzo di una rete in “cloud” di centraline , che monitorerà costantemente, i parametri climatici ed agronomici delle coltivazioni in ciascuna di esse. “

A fronte di un investimento iniziale di 12.000 € l’ ettaro , la redditività , media annuale, sarà di 13.500 € all’ anno per quattro anni : tanto dura il ciclo produttivo della stevia prima di essere rinnovata con un altro trapianto di giovani piantine. I costi di gestione sono modesti essendo le piante pacciamate ed irrigate a goccia, per cui l’impegno maggiore sono alcune giornate/ettaro per la raccolta.

Concludendo possiamo affermare che la stevia rientra a pieno diritto fra le piante adatte a diversificare le produzioni agricole introducendo una coltura estensiva, agronomicamente facile ed ad alto reddito: d’ altro canto, il mercato di sbocco della stevia, è già aperto e pronto per essere sfruttato anche dagli agro-imprenditori italiani.