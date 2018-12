Natale amico del pianeta: il decalogo di Road to green 2020

Finalmente sta arrivando il Natale. E’ il periodo più magico di tutto l’anno ma che impatto ha il Natale sull’ambiente? Ecco dieci consigli da Road to green 2020 per renderlo sostenibile ed amico del pianeta.

“Questo è davvero un periodo magico, in cui si ricopre la gioia di trascorrere del tempo con chi si ama e, in fondo, si torna quasi bambini. – Ha detto Barbara Molinario, Presidente Road to green 2020 – Ogni anno, però, il nostro pianeta si trova a fare i conti con tonnellate di cibo non consumato che finisce nella pattumiera, picchi di consumi energetici, decorazioni in plastica gettate via, alberi di Natale mandati in pensione dopo appena un anno, e rifiuti di ogni sorta. Vivere le festività nel rispetto dell’ambiente è possibile, basta adottare qualche piccolo accorgimento”.

Ecco, dunque, il decalogo di Road to green 2020 per un Natale green e amico del pianeta: