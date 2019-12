Natale, parte la campagna di Altroconsumo

Mancano pochi giorni al Natale e proprio in questi giorni gli italiani sono alle prese con gli addobbi del tradizionale albero. E proprio gli alberi sono protagonisti della nuova Campagna di Altroconsumo che parte oggi ed è basata sull’impegno dell’Organizzazione sui temi relativi alla sostenibilità ambientale.

Da oggi, infatti, grazie alla collaborazione con Treedom – l’unica piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirlo online – i soci Altroconsumo potranno adottare simbolicamente e in maniera gratuita un albero. L’obiettivo finale è la realizzazione di una foresta di 10.000 alberi. I FAN Altroconsumo (basta registrarsi sul sito www.altroconsumo.it), invece, avranno la possibilità di usufruire di uno sconto del 30% per piantarne o regalarne uno. Questa attività contribuirà a finanziare direttamente piccoli progetti agro-forestali con lo scopo di apportare benefici ambientali e sociali. La filosofia dell’iniziativa è quella di dare a migliaia di contadini l’opportunità di farsi finanziare la piantumazione di alberi da frutto o alberi utili all’ecosistema locale. Tutti gli alberi vengono infatti piantati in paesi o realtà dove hanno anche un’utilità sociale. Un’iniziativa che si pone obiettivi in termini di benefici ambientali come ad esempio l’assorbimento CO2 a livello globale ma anche benefici sociali ed economici alle comunità coinvolte nel progetto.

Al via una nuova Campagna Adv sui canali RAI

A sugellare l’impegno dell’Organizzazione dei consumatori, dall’8 al 21 dicembre partirà una nuova Campagna pubblicitaria sulle reti RAI (agenzia creativa Pic Nic) che vedrà protagonista l’iniziativa organizzata in collaborazione con Treedom ( www.altroconsumo.it/foresta ).

“Con questo spot vogliamo far emergere l’impegno di Altroconsumo su temi ambientali e di sostenibilità che da sempre fanno parte dei valori su cui si fonda la nostra Organizzazione” spiega Andrea Altichieri, Responsabile Marketing di Altroconsumo “La Campagna che abbiamo lanciato è particolarmente adatta a questo scopo: in pieno stile Altroconsumo offre una soluzione concreta ad una importante problematica collettiva”.

A Milano una serata cinematografica con l’attore Neri Marcorè

Il 16 dicembre, in collaborazione con CHILI e HotCorn, è prevista anche una serata cinematografica dedicata ai soci e FAN Altroconsumo che si svolgerà a Milano presso The Space Cinema ODEON in cui sarà proiettato il film “La Fattoria dei nostri sogni”, film pluripremiato che racconta la storia vera di una coppia in fuga dalla città per inseguire il sogno di una vita: costruire dal nulla un’enorme fattoria. La proiezione del film sarà anticipata da un’intervista a Neri Marcorè, attore attento ai temi ambientali e di sostenibilità.