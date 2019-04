Nella Val di Cogne l’hotel più ecosostenibile d’Italia

Situato nella valle di Cogne, unica destinazione italiana di montagna inclusa nella classifica 2019 Sustainable Top 100 Destinations Awards, l’Eco Wellness Hotel Notre Maison è un vero gioiello ecosostenibile nel cuore dal Parco Nazionale del Gran Paradiso. A partire dal 31 maggio 2019 riaprirà le porte per accogliere i suoi ospiti durante la stagione estiva.

Soggiornando all’Eco Wellness Hotel Notre Maison si può godere di tutte le bellezze e di tutte le attività che la valle di Cogne può offrire. Il piacere di passeggiare nei boschi e imbattersi negli animali che popolano il parco, cimentarsi nella pratica del nordic walking tra le svariate passeggiate che si possono effettuare in valle: dalle più brevi della durata di una ventina di minuti per raggiungere la distesa dei prati di Sylvenoire o le favolose cascate di Lillaz, a camminate più impegnative per raggiungere casolari, rifugi, bivacchi, laghi e ghiacciai disseminati sulle alture della valle. Per gli alpinisti esperti, nella valle di Cogne o poco distante, ci sono alcune fra le più belle vette al mondo quali il Gran Paradiso, la Grivola, il Monte Bianco, il Monte Rosa e il Cervino. Per gli amanti delle “wild waters”, la Valle d’Aosta offre anche svariate possibilità di praticare il rafting nei i fiumi (emozionanti discese in gommone tra le rapide dei fiumi) oppure canyoning: avventurose passeggiate tra i fiumi accompagnati da guide esperte che faranno fare percorsi e tuffi da un’insenatura del fiume ad un’altra in tutta sicurezza e divertimento.

Per chi cerca una pausa culturale è possibile visitare le Miniere di Cogne di magnetite, chiuse dal 1979, sono un’affascinante testimonianza di archeologia industriale all’interno delle quali è racchiusa una parte dell’identità del paese di Cogne e dei suoi abitanti. Per tutta l’estate sarà possibile partecipare alle visite guidate in programma. Ogni visita dura circa due ore con partenza del piazzale di Costa del Pino, raggiungibile con un’escursione a piedi di circa un’ora e quarantacinque minuti con un dislivello di 330 m. Dal piazzale antistante il complesso minerario si entrerà nelle Miniere utilizzando l’antico trenino dei minatori, per raggiungere le gallerie, visitare i frantoi interni, lo skip e la sala del cambio turno

Nel centro storico di Cogne è anche possibile visitare la Maison Gérard Dayné, uno dei maggiori esempi di architettura tradizionale valdostana. L’edificio è un museo etnografico, un luogo dove le emozioni della memoria ci aiutano a riflettere sulla conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e storio-culturale della civiltà alpina.

A pochi chilometri da Cogne sorgono numerosi castelli (Giacosa ne annovera 72 solo nella vallata principale) databili dal Medioevo al Rinascimento fino ai primi del ‘900.

L’hotel è il primo progetto di ospitalità 100% ecosostenibile nel nord-ovest d’Italia, grazie all’installazione di una centrale di cogenerazione a biomassa applicata a una struttura ricettiva. E c’è di più: agli ospiti è data la possibilità di raggiungere la struttura, spostarsi, divertirsi e rilassarsi nel pieno rispetto dell’ambiente. Le offerte Alpine Green Experience, Treno + BMW i3 e, per chi arriva da più lontano, Alpine Green Experience, Volo + BMW i3 mettono a disposizione degli ospiti una BMW i3 elettrica a partire da 1 Euro al giorno, con cui raggiungere la struttura da Torino in un’ora e mezza di guida in autonomia e poterla utilizzare per tutta la durata del soggiorno. Le vetture possono essere ritirare presso la stazione ferroviaria di Torino Porta Susa o all’aeroporto di Torino Caselle. Il servizio, soggetto a disponibilità, consente di raggiungere la struttura in maniera totalmente eco-sostenibile e di potersi muovere alla scoperta dei tesori della Valle d’Aosta silenziosamente e rispettando l’ambiente.

Al rientro da una giornata immersi nella natura, non c’è niente di meglio che rilassarsi nel centro benessere, ammirando il sole che tramonta dietro le montagne oppure lasciandosi coccolare dalle sapienti mani di Francesca e del suo staff altamente specializzato scegliendo dalla carta della spa il trattamento che più si addice alle proprie esigenze.

Il centro benessere dispone di piscina coperta e acqua riscaldata a 35°, cascate e nuoto controcorrente, due vasche idromassaggio, due saune, bagno turco e doccia solare. Il centro massaggi dispone di 3 cabine private: per i trattamenti vengono prediletti i prodotti a chilometro zero che permettono agli ospiti di beneficiare di tutte le potenzialità delle erbe alpine. Inoltre, nella parte esterna dell’hotel si trova un meraviglioso laghetto alpino riscaldato, una vera e propria oasi all’aria aperta che si è guadagnata il premio Italian Pool Award 2017 per l’integrazione con l’ambiente, unita ad un design curato e ad un’attenzione particolare al risparmio energetico, essendo riscaldato tramite la produzione in eccesso di energia della centrale di cogenerazione.

All’Eco Wellness Hotel Notre Maison uno spiccato amore per i prodotti del territorio è espresso anche nel menù del ristorante situato nello chalet principale, fiore all’occhiello della struttura. Il proprietario Angelo Celesia cucina carni pregiate direttamente sulla losa, mentre lo chef reinterpreta piatti della cucina tipica locale, rendendoli più moderni e leggeri e curando con la massima attenzione la freschezza degli ingredienti. Tutti gli ospiti della struttura possono apprezzare la varietà proposta dal menù “à la carte” (bevande escluse), incluso nel trattamento di mezza pensione. Per completare l’esperienza culinaria, la struttura dispone di una cantina, visitabile su richiesta, dove viene custodita una vasta selezione di etichette valdostane e nazionali.

L’offerta Alpine Green Experience prevede un trattamento di mezza pensione, con menù à la carte, presso il ristorante tipico della struttura (bevande escluse) e l’ingresso al centro benessere, con laghetto alpino esterno riscaldato, dove potersi rilassare tra percorsi e trattamenti. Al termine del soggiorno gli ospiti potranno riconsegnare l’auto elettrica a Torino. Il costo del noleggio della BMW i3 è di 1 euro per giorno dal lunedì al giovedì (esclusi i giorni di alta stagione) e di 42 euro per giorno dal venerdì alla domenica. L’offerta Alpine Green Experience è valida fino al 7 ottobre 2019.