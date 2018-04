Nels Cline Four feat. Julian Lage al Torrione di Ferrara

Sabato 28 aprile, ore 21.30, al Torrione di Ferrara è atteso lo strabiliante quartetto Four di Nels Cline.

Da diversi anni Cline, più noto al grande pubblico per esser stato il chitarrista dei Wilco, ha spinto le proprie esplorazioni musicali in un personalissimo territorio dove l’avanguardia affonda le radici nel jazz come nel post punk e la sua prolifica ricerca gli è valsa il titolo di “uno dei 20 nuovi Dei della chitarra” attribuitogli da Rolling Stones, insieme all’82° posto assoluto nella classifica dei migliori chitarristi di sempre, stilata sempre dalla celebre rivista.

Four è l’emanazione diretta del duo Rooms in cui Nels Cilne dialogava con l’astro nascente del jazz americano Julian Lage. Ai due indiscussi maestri della sei corde si aggiunge una sezione ritmica di assoluto livello (formata da Jorge Roeder al contrabbasso e da Tom Rainey alla batteria) per un progetto che vede in prima linea le composizioni dello stesso Cline accanto ad alcuni arrangiamenti originali di brani di Jimmy Giuffre e Attila Zoller.

“Currents, Constellations”, seconda uscita di Cline per la Blue Note, è l’album che sigilla questa ennesima significativa tappa del percorso musicale di un grande artista.