Bonus energia, due milioni di famiglie non lo usano

Il bonus energia è una realtà ma oltre due milioni di famiglie che potrebbero beneficiare degli sconti non lo chiedono. A denunciare questa situazione le associazioni dei consumatori.

Bonus energia, oltre una famiglia su dieci non ne usufruisce

Oltre una famiglia su dieci che si rivolge alle associazioni dei consumatori è in arretrato nel pagamento delle bollette, ma la maggioranza degli aventi diritto al bonus elettrico, al bonus gas o a entrambi non ne usufruisce.

Questi i dati di una ricerca effettuata nel corso del 2016 dalle 15 associazioni dei consumatori. La ricerca sottolinea che hanno ricevuto almeno una volta il bonus solo il 34% degli aventi diritto al bonus elettrico e il 27% degli aventi diritto al bonus gas. Inoltre un terzo di questi non ha rinnovato la domanda. La colpa? Dell’iter burocratico assolutamente troppo complesso ed un importo del bonus inadeguato rispetto ai consumi con informazioni su come reperirlo difficilmente disponibili.

Bonus energia, uno strumento contro la povertà energetica

“Il bonus energia è stato uno strumento importante che va incontro a una parte sempre più rilevante della popolazione che si trova in difficoltà con il pagamento delle bollette ma incontra vari problemi”, dichiara il segretario generale di Cittadinanzattiva, Antonio Gaudioso.

Nell’ambito del progetto sono stati realizzati incontri in 73 città, un manuale operativo e un video di informazioni per i cittadini. I consumatori sono sul piede di guerra contro le istituzioni che non agevolano affatto i cittadini su informazioni necessarie ed indispensabili per poterne usufruire.

Nel giro di un anno, invece di chiedere al cittadino di presentare domanda, “lo Stato potrebbe erogare direttamente il bonus energetico agli aventi diritto in base a un redditometro” ha anticipato il presidente dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Guido Bortoni rilevando che “lo abbiamo fatto con il Canone Rai, credo che si possa fare, e si debba fare, anche per le famiglie bisognose”. Purtroppo, in Italia, anche la povertà energetica è una realtà.