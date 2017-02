Carta, utile per ricaricare anche un cellulare

Dalla carta nasceranno presto le nuove batterie. Potrebbe bastare qualche risma per ricaricare anche un cellulare.

Carta, utile per ricaricare persino un cellulare

Ma come funzionano? A quanto pare ad alimentarle ci pensano i batteri. Si tratta ancora di una vera sperimentazione ma sono i primi passi verso una nuova elettronica: quella basata sulla carta.

La nuova tecnologia è stata presentata al pubblico del convegno internazionale di Microelettronica a Las Vegas dall’ideatore Seokheun Choi, dell’università Binghamton di New York.

Batterie che sembrano normali fogli di carta



Le nuove batterie sembrano proprio dei fogli di carta colorata. Si presentano come piegati in più parti ma hanno un segreto: i sottili disegni sono particolari reticoli che trasformano i fogli in vere batterie.

A fornire l’energia ci sono piccole gocce di acqua in cui i batteri respirano producendo un passaggio di corrente elettrica nei fogli. Per ora i fogli non possono avere nessuno uso pratico, ognuno produce solo 31 microwatt e per accendere una lampadina da 40 watt servirebbero milioni di pagine A4.

Carta, ancora molti limiti verso la rivoluzione energetica

Nonostante i grandi limiti di questi primi esperimenti i ricercatori sono fiduciosi di poter presto migliorare le prestazioni dei fogli ad energia accumulabile il cui punto di forza è proprio rappresentato dall’uso di materiali facilmente reperibili.

Carta, la nuova frontiera dell’elettronica

La carta rappresenta davvero la nuova frontiera dell’elettronica. In questi anni sono in molti gli studi che puntano sull’uso della carta in campo elettronico, come per i primi microchip fatti di carta, tanto da aver spinto la stessa Commisione Europea ad aprire ad alcuni finanziamenti per ricerche in un settore che ha un futuro di applicazioni provato e più che certo.