Non solo Pasquetta, oggi si celebra la Terra

Oggi non è solo pasquetta, si torna a celebrare il Pianeta con la Giornata della Terra. Una terra, certamente, ferita da inquinamento, scelte politiche non ponderate, cambiamenti climatici, calamità, dove, ancora, non si percepisce la consapevolezza auspicata da Greta per quel che rappresenta la vita, ma che, nonostante tutto, oggi fa parlare di sé.

La giornata della terra è una tra le più grandi manifestazioni per l’ambiente. Nata nel 1970 su impulso del senatore degli Stati Uniti Gaylord Nelson e caldamente sostenuta dalle Nazioni Unite, oggi rappresenta un momento fondamentale di riflessione su tutto quel che ci circonda. E, soprattutto, rappresenta un evento planetario che unisce sotto il motto del rispetto verso il Pianeta in un filo continuo migliaia di iniziative in tutti i Paesi.

Quest’anno la data coincide con Pasquetta, ma è una pura coincidenza perché proprio il 22 aprile del 1970 fu il primo giorno del grande corteo per celebrare la natura con milioni di giovani capeggiati da John McConnell a lanciare, in qualche modo, questa importante iniziativa.

Oggi, ben 50 anni dopo, la Giornata Mondiale della Terra coinvolge più di 175 Stati ed oltre un miliardo di persone, segno importante di una nuova consapevolezza ambientale.

Giornata della Terra: a Roma il concerto

di Earth Day

In Italia, sarà sempre Roma ad ospitare il grande concerto per Earth Day con protagonisti di spicco come Carmen Consoli, già presente nel 2011 insieme a Patti Smith.

A Villa Borghese, inoltre, dal 22 al 25 aprile sorgerà il Villaggio per la Terra, con iniziative previste per piccoli ed adulti, laboratori all’aria aperta, spettacoli e concerti e chi più ne ha più ne metta.

Sarà un’importante occasione di riflessione e dibattito a tutto campo su quel che di più ci appartiene e che dobbiamo ancora imparare a preservare: la nostra Terra.