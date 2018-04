Nos Primavera Sound 2018, dal 7 al 9 giugno

Nos Primavera Sound 2018, appuntamento dal 7 al 9 giugno. Il festival di musica alternativa che si svolge a Porto dal 2011, considerato il “fratello minore” del noto festival di Barcellona, rappresenta la versione portoghese del grande appuntamento spagnolo. Un’appendice del Primavera Sound, un evento ormai imperdibile che con le sue proposte di varietà di stili e generi musicali ha conquistato a tutti gli effetti il cuore degli amanti della musica. Giunto alla settimana edizione, il festival di Porto solo lo scorso anno ha accolto più di 90.000 persone.

Nos Primavera Sound amico dell’ambiente

Per il settimo anno consecutivo Porto ospiterà il NOS Primavera Sound al Parque da Cidada, una delle attrazioni principali dell’evento. Una cornice scenografica meravigliosa, immersa nel verde. Da sempre l’organizzazione dell’evento ha riservato grande attenzione all’ambiente e all’ecosostenibilità.

Nell’ambito nazionale il NOS Primavera Sound ha contribuito alla crescita culturale di Porto come città d’avanguardia, aperta alle nuove tendenze e meta turistica per eccellenza.

Nos Primavera Sound uno dei festival più attesi nel panorama europeo per tutti gli amanti di musica eclettiva e alternativa

Il NOS Primavera Sound offre una vasta selezione di artisti internazionali oltre ad una significativa rappresentazione della scena musicale portoghese. La linea artistica segue le stesse linee guida dell’evento di Barcellona ​​e si distingue per la varietà di stili e per le nuove band, evidenziando sia la scena locale musicale che quella nuova e di grandi artisti internazionali. Ogni anno la lineup del Nos Primavera Sound riserva grandi sorprese con musica nuova ed emozionante, promuovendo una vasta selezione di artisti internazionali e una significativa rappresentazione della scena musicale portoghese.

Nick Cave and The Bad Seeds, Lorde e A$AP Rocky sono i nomi di punta del cartellone del NOS Primavera Sound 2018 di Porto. Dal 7 al 9 giugno, insieme a loro, il Parque da Cidade ospiterà anche artisti come The War On Drugs, Arca, Father John Misty, Mogwai, Jamie xx, Fever Ray e Tyler, The Creator.

I tre principali ospiti del NOS Primavera Sound 2018 spiegano in modo decisivo la musica contemporanea di oggi: insieme a Nick Cave & The Bad Seeds, che presenterà finalmente il catartico e ora classico Skeleton Tree, sul palco ci saranno anche A$AP Rocky, il nuovo re mondiale dell’hip hop che presenterà il suo atteso terzo album e la stella nascente di musica pop di questo secolo, Lorde acclamata dalla critica, con il suo secondo album, Melodrama.

Classicismo, modernità e futuro, tutti insieme in un’unica scaletta

Tanti altri nomi rappresentano il DNA del festival. A partire da The War On Drugs, una delle band cruciali di questa generazione, l’inarrestabile Jamie XX nella sua veste da DJ. Artisti heavy weight come Father John Misty e Mogwai, il suono avant-garde di Arca, il suono rissoso di Fever Ray e Nils Frahm, classici indie rock come Grizzly Bear, Ezra Furman e Wolf Parade, e il suono psichedelico multicolore di Unknown Mortal Orchestra.

Il futuro della musica è femminile

Anche le donne faranno parte del motore del NOS Primavera Sound 2018: la protagonista indiscussa sarà Lorde accompagnata da grandi artiste come Fever Ray e The Breeders.

Anche la musica elettronica mostra una presenza forte con nuovi rappresentanti del

genere. Da Jamie XX, Floating Points (in un formato Solo Live) e Four Tet insieme a proposte stimolanti come Talaboman (l’unione di John Talabot e Axel Boman), Joe Goddard (l’anima di Hot Chip), Marcel Dettmann, Motor City Drum Ensemble, Denis Sulta, Levon Vincent, Mall Grab e Helena Huff.

2018 LINEUP

ABRA ALEX LAHEY AMEN DUNES ARCA A$AP ROCKY AVALON EMERSON BELAKO BLACK BOMBAIM THE BREEDERS CAROLINE LETHÔ DENIS SULTA DJ LYCOX EZRA FURMAN FATHER JOHN MISTY FEVER RAY FLAT WORMS FLOATING POINTS (SOLO LIVE) FOGO FOGO FOREIGN POETRY FOUR TET (LIVE) GERD JANSON GRIZZLY BEAR HELENA HAUFF IBEYI IDLES JAMIE XX JAY SOM JOE GODDARD KELELA KELSEY LU LEVON VINCENT LORDE LUÍS SEVERO MALL GRAB MARCEL DETTMANN MATTIEL MAVI PHOENIX METÁ METÁ MOGWAI MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE MOULLINEX NICK CAVE & THE BAD SEEDS NILS FRAHM OR:LA OSO LEONE PUBLIC SERVICE BROADCASTING RHYE ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER SHANTI CELESTE SHELLAC SOLAR CORONA STARCRAWLER SUPERORGANISM TALABOMAN THE WAR ON DRUGS THUNDERCAT TIAGO TYLER, THE CREATOR UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA VAGABON VINCE STAPLES WAXAHATCHEE WOLF PARADE YELLOW DAYS ZEAL & ARDO

Per informazioni potete visitare il sito ufficiale https://www.nosprimaverasound.com/