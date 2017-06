By

One Dimensional Man a Napoli

Come consuetudine, durante il periodo estivo la nostra rubrica di appuntamenti musicali cambia cadenza. Oltre a questa, quindi, da qui a settembre (quando riprenderemo il nostro normale passo settimanale) avremo due sole uscite, una all’inizio di luglio ed un’altra ai primi di agosto. Ecco ora, di seguito, solo qualche rapido suggerimento rispetto ai concerti di questi ultimi cinque giorni del mese. Il titolo, per questo scampolo finale di giugno, va alla data napoletana dei One Dimensional Man, primigenia creatura del leader del Teatro degli Orrori, Pierpaolo Capovilla.

Lunedì 26 giugno:

The Cult all’Alcatraz di Milano, Franco Battiato alle Terme di Caracalla di Roma (repliche il 28 in Piazza Duomo a Pistoia e il 29 in Piazza Grande a Palmanova), Deep Purple all’Arena di Casalecchio sul Reno (martedì al Forum di Assago), Ute Lemper alla Milanesiana di Milano e Damian Marley all’Estragon di Bologna.

Martedì 27 giugno:

Depeche Mode allo Stadio San Siro di Milano (il 29 al Dall’Ara di Bologna).

Mercoledì 28 giugno:

Paolo Fresu al Teatro Arena Torcolo di Cavaion Veronese e Giorgio Canali & Rossofuoco Dalla Cira a Pesaro (la sera seguente al Giugno Aglianese).

Giovedì 29 giugno:

Le Luci della Centrale Elettrica al Castello Visconteo di Pavia, One Dimensional Man al Nadir di Napoli, Fast Animals and Slow Kids alla FestAmbiente di Vicenza, Cristina Donà all’Eremo Club di Giovinazzo, Dillinger Escape Plan a Villa Ada a Roma (bis la sera seguente al Cueva Rock di Quartucciu) e Tony Allen all’Orto Botanico di Milano.

Venerdì 30 giugno:

Sham 69 al Padiglione 14 di Torino, The Bloody Beetroots al Fool Festival di Morrovalle, Brunori Sas al Carroponte di Sesto an Giovanni e Paolo Conte a Villa Pisani a Strà.