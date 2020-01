Oscar Papa Celestin, una tromba nobile di New Orleans

Il 1° gennaio 1884 a Napoleonville, in Louisiana nasce Oscar Celestin, detto Papa Celestin.

Prima tromba dall’attacco possente

Celestin era considerato una specie di gloria nazionale a New Orleans negli anni Venti quando dirigeva la Original Tuxedo Orchestra, in assoluto una delle migliori brass band della città del Delta. Eccellente prima tromba dall’attacco possente e dall’eccezionale volume sonoro era anche uno specialista della sordina con la quale cesellava assoli ricchi d’atmosfera. Oscar Celestin iniziò a suonare la cornetta e il trombone a St. Charles in varie brass band locali. Trasferitosi a New Orleans nel 1906 fece parte della Indiana Brass Band, della Allen Brass Band e, successivamente, dell’Olympia Band. Nel 1910 formò una sua orchestra per suonare alla Tuxedo Dance Hall con l’altro trombettista George Filhe, il violoncellista Peter Bocage, il clarinettista Lorenzo Tio jr, il batterista Louis Cottrell (batteria) e il pianista Manuel Manetta.

La leggendaria Original Tuxedo Orchestra

Il gruppo mantenne l’ingaggio sino alla chiusura della Tuxedo Dance Hall disposta dalla Polizia nel 1913. Suonò quindi al Villa Cafe alla testa di una formazione comprendente Eddie Atkins, Louis Nelson, Joe Howard, ancora Manetta e il giovane Baby Dodds. Nel 1917 con il trombonista William Ridgeley formò l’Original Tuxedo Orchestra che diventa rapidamente popolarissima. A partire dal 1925 registrò vari dischi per la Okeh e la Columbia. Negli anni Trenta Celestin ridusse l’attività, ricostituendo l’orchestra solo in occasione di importanti ingaggi come quello al Pelican Roof. Nel dopoguerra la Tuxedo, composta da molti elementi di spicco come Bill Mathews, Alphonse Picou, Paul Barnes, Ricard Alexis, Octave Crosby, ritrovò nuovo smalto nell’ambito del cosiddetto New Orleans Revival. Nel 1953 in occasione di un giro di concerti attraverso gli Stati Uniti suonò alla Casa Bianca alla presenza del presidente Eisenhower. L’anno dopo, il 15 dicembre 1954, morì a New Orleans, in Louisiana.