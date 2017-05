Dopo il successo del modello Load, nasce la seconda E-Cargo bike di Riese & Müller: Packster. Ancora più versatilità e più spazio per trasportare tutto ciò che si desidera, grazie agli accessori specifici per il fissaggio e per la protezione dalle intemperie. Oltre alla dotazione Basis-Board o Basis-Box (anche con telo di copertura), è disponibile lo speciale Kids-Box, seggiolino completo di schienale, imbottitura e cinture di sicurezza per ospitare comodamente due bambini. Per il delivery sono state poi progettati sistemi ad-hoc quali Thermo Box e soluzioni per aumentare la capacità di carico fino a 300 Lt. (ver. 80 cm).

Packster: l’E-Cargo bike più smart

Packster è progettata con due differenti lunghezze di carico: la versione più corta misura 60 cm, quella più lunga, adatta anche per uso professionale e commerciale, misura 80 cm.

Il potente motore Bosch Performance fornisce l’energia ideale per affrontare senza fatica il traffico cittadino, mentre la tecnologia DualBattery, che prevede l’utilizzo di due batterie agli ioni di litio Bosch, permette di ottenere una capacità di 1.000 Wh e il doppio dell’autonomia, anche a pieno carico.

Packster: forme pulite e minimaliste

Le forme pulite e minimaliste, le funzionalità intelligenti e la guida fluida sono il perfetto risultato delle altissime competenze ingegneristiche e di progettazione di Riese & Müller. “Con Packster, vogliamo esplorare ulteriormente una delle aree più interessanti nel segmento E-Bike. Le E-Cargo bike hanno tutte le caratteristiche per avere un grande futuro”, spiega Markus Riese, Amministratore Delegato dell’azienda tedesca.

Packster NuVinci è la soluzione intelligente e sostenibile per muoversi trasportando tutto ciò che si vuole, grazie all’ampio spazio di carico con una lunghezza utile fino a 80 cm, adattabile a diverse esigenze. Il motore Bosch Performance CX e il cambio al mozzo a variazione continua NuVinci consentono di gestire tutti i compiti di trasporto con facilità e sempre nella marcia giusta.

I freni a disco idraulici, di grandi dimensioni, garantiscono sicurezza in fase di frenata. La tecnologia DualBattery, che offre doppia autonomia attraverso l’uso di due batterie, è disponibile nelle versioni con allestimento Basis-Box e Kids-Box.