Paola Musiani, un’italiana per Billie Joe

L’8 gennaio 1985 la Volvo grigia della cantante Paola Musiani si schianta contro un autocarro. Per la donna non c’è nulla fare. Muore così a trentasei anni l’interprete che nella seconda metà degli anni Sessanta è stata popolarissima come interprete di Ode per Billie Joe, la versione italiana di uno dei brani-simbolo di quel periodo nato dalla creatività della cantautrice Bobbie Gentry.

A quattordici anni nelle balere

La sua carriera è simile a quella di molte altre ragazze di quel periodo, bruciate presto dal music business. Nata a Vignola, in provincia di Modena, inizia a cantare a quattordici anni nelle balere della sua zona. Nel 1967, diciottenne, attira l’attenzione del pubblico e della critica presentando a un concorso di giovani talenti una originalissima interpretazione del brano Sono bugiarda, versione italiana di I’m believer dei Monkees. Poche settimane dopo la ragazza pubblica il suo primo disco Dipingi un mondo per me che si confonde nella sterminata produzione dell’epoca.

La scelta di passare al teatro

Dopo un altro singolo interlocutorio, le viene affidato il difficile compito di dare voce e sentimento alla versione italiana di Ode to Billie Joe. Lei accetta consapevole dell’inevitabile rischio di essere schiacciati dal confronto con la versione originale e in breve tempo diventa una delle interpreti più popolari tra gli adolescenti “alternativi”. L’anno dopo vince la Gondola d’argento di Venezia con Faccia da schiaffi, un altro brano fuori dai canoni della tradizione. Negli anni Settanta inizia il declino. Un paio di partecipazioni al Festival di Sanremo precedono la sua decisione di chiudere con la canzone per dedicarsi all’operetta. Il teatro diventa così la sua nuova casa in cui resta fino alla prematura scomparsa.