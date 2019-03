Perché scegliere una bici elettrica?

La primavera si avvicina e con essa torna la voglia di uscire all’aria aperta, per passeggiare o pedalare. Stai pensando di comprare una bici per fare un po’ di attività fisica, oppure per usarla negli spostamenti tra casa e lavoro (e non solo)?

Sempre più spesso quando ci si appresta ad informarsi prima dell’acquisto di una bici, ci si chiede se potrebbe essere una buona idea quella di comprare una bici elettrica.

Bici elettrica: i vantaggi



Quali sono i vantaggi di scegliere una bici elettrica invece di una bicicletta tradizionale? Di seguito analizziamone alcuni.

Assistenza durante la guida

Come si sa, la trazione di una bici tradizionale è interamente legata all’attività fisica e allo sforzo compiuto da chi la guida. È senza dubbio un metodo efficace per mantenersi in allenamento, ma se si vuole usare questo mezzo anche per gli spostamenti, quali, raggiungere il posto di lavoro, fare piccole commissioni ecc, la bicicletta non si rivela il mezzo più utile. Infatti è piuttosto scoraggiante l’idea di arrivare in ufficio o in negozio, sudati o addirittura maleodoranti. La bici elettrica invece offre una perfetta alternativa. Infatti, nonostante la presenza di un motore che facilita la pedalata, anche in questo caso è richiesta un po’ di attività da parte del conducente, infatti se non si pedala, il motore non entra in azione. Ovviamente lo sforzo è nettamente inferiore all’uso di una bicicletta tradizionale.

Tempi di percorrenza

La velocità che si può raggiungere con una bicicletta tradizionale, ovviamente varia da persona a persona, ma orientativamente possiamo dire che si aggira intorno ai 10/12 km orari. Le biciclette elettriche invece possono raggiungere fino a 25 km orari. È evidente dunque che con uno sforzo significativamente inferiore, si possono raggiungere le stesse distanze con la metà del tempo.

Comodità di uno scooter, vantaggi di una bici

Una bici elettrica è comoda al pari di uno scooter, in quanto permette di spostarsi con agilità e con una discreta rapidità. Allo stesso tempo però a differenza di un ciclomotore, non è necessaria alcuna patente di guida per poterla utilizzare, l’assicurazione, seppur consigliata, non è al momento obbligatoria. Inoltre, esistono bici elettriche pieghevoli estremamente pratiche, infatti queste possono essere comodamente richiuse su se stesse e portate presso il posto di lavoro, scongiurando al minimo il rischio di furto. Inoltre le biciclette elettriche sono 100% green.

Maggiore sicurezza rispetto alla bici tradizionale.

La maggiore parte degli incidenti con le biciclette, avviene nelle vicinanze di incroci e rotatorie. Le ragioni di questi incidenti sono legate al fatto che il ciclista fermo al semaforo o allo stop ha bisogno di alcuni secondi per ripartire e riprendere velocità, lo scatto non è immediato come invece lo è nel caso di una bici elettrica. Spesso, infatti, queste sono dotate di un tasto partenza che dà un’immediata accelerazione per uscire più velocemente da una zona di pericolo.

Bici elettrica, quali sono i prezzi?



Finora abbiamo analizzato i vantaggi pratici relativi alla bicicletta elettrica, ora possiamo valutare quali sono i costi di acquisto. Dunque, in termini economici vale la pena acquistare una bici elettrica?

Possiamo ragionevolmente affermare che esistono biciclette elettriche per tutte le tasche. I prezzi possono andare da circa 800€ per modelli più basici fino anche ai 3.000€ (ed oltre) per modelli dalle prestazioni altamente performanti.

È sempre consigliabile non acquistare biciclette troppo economiche, in quanto l’eccessivo risparmio potrebbe andare a discapito della qualità e sicurezza del modello.

Non rimane che recarsi presso un concessionario di bici elettriche per vederle da vicino e magari richiedere una prova di guida.