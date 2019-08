Pesce azzurro, i benefici spiegati da Rizzoli Emanuelli

Da sempre attenta ai temi della salute e del benessere, Rizzoli Emanuelli ha scelto di affidarsi all’esperienza del dottor Massimo Gualerzi per spiegare i benefici legati al consumo di pesce azzurro, fonte preziosa di nutrienti fondamentali per l’organismo.

Cardiologo, divulgatore ed esperto in nutrizione, Massimo Gualerzi collabora, da oltre dieci anni, con l’Università degli Studi di Parma dove tiene corsi rivolti a medici e pediatri sui temi della salute e del benessere nei quali spiega i “farmaci del futuro” ovvero un mix di attività sportiva, corretta alimentazione e uno stile di vita consapevole.

Gualerzi spiegherà dalla sezione dedicata di www.rizzoliemanuelli.com, e sulla fanpage aziendale, i benefici che derivano dall’apporto di pesce azzurro: ricco di Omega-3, preziosa fonte di vitamine, sali minerali e calcio; ad esempio una porzione da 100g di pesce azzurro fornisce più calcio di un bicchiere di latte scremato. Alici, sardine, sgombro e tonno avranno ciascuno una pagina riservata dove l’esperto non solo approfondirà qualità nutrizionali, caratteristiche e curiosità, ma fornirà anche ricette salutari, gustose e molto semplici da realizzare.

“Ritengo il pesce azzurro fondamentale per una sana prevenzione alimentare, lo consiglierei anche tutti i giorni e comunque almeno 3 o 4 volte la settimana, come valida alternativa alle proteine vegetali. Il pesce in conserva presenta uno standard qualitativo elevato perché mantiene inalterati tutti i macro elementi fondamentali come gli Omega 3 e gli altri acidi grassi essenziali, in più è molto pratico da consumare perché è già pronto. La collaborazione con Rizzoli Emanuelli nasce per sensibilizzare a un corretto stile alimentare che si basa su una dieta varia, sana e bilanciata dove il pesce azzurro ha un ruolo fondamentale per la salute e il benessere di grandi e bambini”, ha dichiarato il dottor Massimo Gualerzi.

◊ ◊ ◊ ◊

Con sede a Parma, Rizzoli Emanuelli è un’azienda storica nel mercato delle conserve ittiche, attiva dal 1906. Elevati standard qualitativi, grande attenzione alla selezione delle materie prime, la scelta di una pesca sostenibile rispettosa dell’ecosistema marino, l’utilizzo di packaging innovativi sono gli asset distintivi di questa società che coniuga nuove tecnologie di produzione con una lavorazione artigianale per mantenere inalterato tutto il gusto fresco di mare e le proprietà nutrizionali dei propri prodotti.

Rizzoli Emanuelli propone un’ampia selezione premium che comprende alici, tonno e sgombro in diverse linee per la famiglia e la ristorazione.