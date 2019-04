Pink different! I migliori 100 vini rosa d’Italia

Stagionali, sottovalutati, dimenticati, relegati a categoria a parte, spesso denigrati. Eppure il nostro Paese offre una biodiversità varietale e cromatica così grande da far impallidire qualsiasi altra nazione, anche la Francia, maestra assoluta della tipologia, con un export che cresce a doppia cifra da qualche anno a questa parte.Per questo Slow Food Editore ha presentato alla 53esima edizione di Vinitaly a Verona. Un volume agile e istruttivo che definisce il nome, racconta i colori, descrive le tecniche di produzione e analizza il mercato dei vini rosa italiani. Il volume, seguito del fortunato, è attualmente disponibile on line nello store di Slow Food Editore.

I vini rosa – e non “rosati” in questa guida per volontà dei curatori della redazione Slow Wine, Giancarlo Gariglio e Fabio Giavedoni – in Italia sono visti da molti produttori come un semplice completamento di gamma e dai consumatori come la bottiglia da abbinare al pesce in estate in alternativa al solito bianco ghiacciato.